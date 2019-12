Aandeelhouders kunnen makkelijker enquêtezaak bij Ondernemingskamer aanspannen

Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers, steunt het voorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) om het voor aandeelhouders van alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen gemakkelijker te maken een enquêtezaak bij de Ondernemingskamer te starten.

Dit schrijft Eumedion in haar ingediende reactie op het voorontwerp van het wetsvoorstel hierover . De minister wil de kapitaalseis voor aandeelhouders leggen op 1% van het geplaatste kapitaal of het houden van aandelen met een totale beurswaarde van ten minste 20 miljoen euro. Momenteel moeten aandeelhouders van zogenoemde kleine beursgenoteerde ondernemingen nog 10 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of aandelen houden met een totale nominale waarde van ten minste 225.000 euro.

Verlaging van nominale waarde

Voor ‘grote’ beursgenoteerde ondernemingen gelden al de 1 procent- en 20 miljoen euro-drempels. De hoogte van het geplaatste kapitaal is leidend voor de bepaling of een onderneming als ‘groot’ of ‘klein’ wordt aangemerkt. De wetgever ging hierbij uit van de gedachte dat hoe hoger het geplaatste kapitaal is, hoe groter de onderneming is en hoe lager de toegangsdrempels tot de Ondernemingskamer voor aandeelhouders moeten zijn. Maar omdat in het recente verleden een aantal beursgenoteerde ondernemingen is overgegaan tot een verlaging van de nominale waarde van hun aandelen tot 0,01 euro (dat medebepalend is voor de hoogte van het geplaatste kapitaal) kwam dit uitgangspunt van de wetgever op losse schroeven te staan.

Economische werkelijkheid

Ondernemingen die in de economische werkelijkheid groot zijn, zoals Adyen, Ahold Delhaize, Boskalis, Signify, Fiat Chrysler, Ferrari en Mylan zijn door de lage nominale waarde van hun aandelen in de juridische werkelijkheid klein. Tot tevredenheid van Eumedion zet de minister dit in het voorontwerp weer recht.

