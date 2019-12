Annemiek van Melick wordt CFO van a.s.r.

De Raad van Commissarissen van a.s.r. wil Annemiek van Melick benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van a.s.r. Zij is de beoogde opvolger van Chris Figee, die per 1 februari 2020 naar KPN gaat.

Van Melick (1976) was van 2014 tot september 2019 lid van de Raad van Bestuur en CFO van de Volksbank. Van 2012 tot 2014 was zij Chief Financial & Risk Officer van SNS Retail Bank en van 2008 tot 2012 Director Corporate Strategy en M&A bij SNS REAAL. Annemiek van Melick begon haar loopbaan in 2001 in Londen bij Goldman Sachs als adviseur kapitaalmarkttransacties, later werd zij adviseur fusies en overnames bij Lehman Brothers.

Ruime ervaring als CFO

Kick van der Pol, voorzitter Raad van Commissarissen a.s.r.: “Na een zorgvuldige selectieprocedure hebben we unaniem voor Annemiek gekozen. Ik ben blij dat zij de Raad van Bestuur van a.s.r. komt versterken. Ze heeft ruime ervaring als CFO en bestuurslid van een financiële instelling. Daarnaast beschikt Annemiek over diepgaande kennis van de internationale kapitaalmarkt en heeft zij daarin een breed netwerk. Verder past zij uitstekend bij de maatschappelijke rol die a.s.r. in de samenleving inneemt. Met de komst van Annemiek en Ingrid de Swart, die recent bij a.s.r. is gestart, hebben we vanaf februari 2020 een nieuw sterk team dat a.s.r. gaat leiden.”

Sterke indruk

Jos Baeten, CEO a.s.r.: “Annemiek maakte tijdens onze gesprekken direct een sterke indruk. Ik ben dan ook blij dat ze bij a.s.r. wil komen werken. Het is fijn dat ze per 1 januari bij ons kan starten, zodat we een soepele overdracht hebben. Ik ben er van overtuigd dat zij met haar ervaring, instelling en persoonlijkheid een belangrijke bijdrage kan leveren aan de uitvoering van onze strategie en het bereiken van onze doelstellingen.”

OR heeft positief gereageerd

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd en daarnaast heeft DNB instemming verleend aan de voorgenomen benoeming. De benoeming wordt ter bespreking voorgelegd aan een buitengewone vergadering van aandeelhouders. Deze vindt plaats op woensdag 12 februari 2020, waarna de RvC voornemens is tot benoeming over te gaan. De oproeping voor de BAVA wordt op 23 december gepubliceerd.

Met de voorgenomen benoeming van Annemiek van Melick bestaat de Raad van Bestuur na de BAVA uit Jos Baeten (CEO), Annemiek van Melick (CFO) en Ingrid de Swart.

