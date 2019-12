Bart Welten nieuwe CFO bij Avantium

Avantium, technologiebedrijf in hernieuwbare chemie, heeft de benoeming van Bart Welten tot Chief Financial Officer (CFO) aangekondigd. Welten zal in januari 2020 toetreden tot het concern. De Raad van Commissarissen stelt voor om hem te benoemen als statutair lid van de Raad van Bestuur van Avantium op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 14 mei 2020.

30 Jaar ervaring in financiën

Welten brengt 30 jaar ervaring in financiën met zich mee en heeft uitgebreide kennis van de chemische industrie en de biowetenschappen. Hij diende als CFO van Centrient Pharmaceuticals (voorheen de joint venture van DSM en Sinochem) in Singapore en leidde de verkoop van het bedrijf aan Bain Capital. Daarvoor bekleedde Welten de functie van CFO bij DSM Resins en DSM Anti-Infectives. Hij behaalde een diploma rechten aan de Universiteit Leiden (Nederland) en een MBA aan het Boston College (VS).

Zeer belangrijke bijdrage leveren aan Avantium

Tom van Aken, CEO van Avantium: “We zijn verheugd Bart te mogen verwelkomen als onze nieuwe CFO. Hij heeft een schat aan internationale financiële en managementervaring en we hebben er alle vertrouwen in dat hij een zeer belangrijke bijdrage zal leveren aan Avantium en ons zal helpen onze strategische doelstellingen te bereiken.

Toenemende vraag naar innovatieve en duurzame technologieën

“Ik ben zeer verheugd om als CFO bij Avantium te komen “, aldus Bart Welten. “Er is wereldwijd een toenemende vraag naar innovatieve en duurzame technologieën om ernstige milieuproblemen zoals klimaatverandering en plastic afval te helpen verlichten. Avantium is zeer goed gepositioneerd om de leidende rol te spelen in de overgang naar een duurzame en circulaire chemische industrie.”

