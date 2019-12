Bovengemiddeld veel vacatures in finance voedt ‘war for talent’

Voor de helft van de Nederlandse bedrijven blijft het vermogen om geschikt talent aan te trekken een bepalende factor voor het bedrijfsvertrouwen in 2020. Zeker in finance en accounting blijven de tekorten hoog, blijkt uit onderzoek van Robert Half.

Ondanks de ‘war for talent’ kampt Nederland nog steeds met een hoge vacaturegraad: in het tweede kwartaal van dit jaar telden we nog steeds 283.000 openstaande vacatures. Dat is goed voor een vacaturegraad van 3,4 procent, terwijl het Europese gemiddelde op slechts 2,3 procent ligt.

Gebrek aan (interne) opleiding

Voor vaardigheden in de sectoren Finance & accounting blijven de tekorten acuut volgens het onderzoek, onder meer door gebrek aan interne opleiding en de beschikbaarheid van externe leerplekken of opleidingsspecifieke programma’s. Die skills gap baart ook Nederlandse leidinggevenden zorgen. ‘Hoewel de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, veranderingen in wet- en regelgeving en geopolitieke overwegingen leidinggevenden in sommige markten flink bezighouden, is de heersende stemming voor 2020 binnen bedrijven overwegend positief,’ zegt Frédérique Bruggeman van de recruiter. ‘In 2020 is de kandidaat aan zet en deze studie toont aan dat de Nederlandse leidinggevende dat ook zo ziet. Om te kunnen blijven groeien in een steeds technischer omgeving, moeten bedrijven continu inzetten op skills, training en coaching, nieuwe functieomschrijvingen en het aanpassen van de bedrijfscultuur aan een nieuwe realiteit. Maar bovenal – en dit kunnen we niet vaak genoeg benadrukken – het vermogen om talent aan te trekken en te behouden, is de bepalende factor om te kunnen blijven groeien in 2020.’

Vraag naar finance en accounting talent

Accounting (16%), financieel management (15%), tax (15%) en creditmanagement (13%) zijn de functionele gebieden waarbinnen cfo’s momenteel het moeilijkst geschoolde kandidaten kunnen vinden. Ondanks dat meer financiële afdelingen voordelen ervaren van automatisering, digitalisering en digitale transformatie.

