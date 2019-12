Centric kan weer op zoek naar nieuwe CFO

Centric moet op zoek naar een nieuwe Chief Financial Officer. De wegen tussen het IT-concern van topman Gerard Sanderink en CFO Rianne Jans scheiden, zo heeft het bedrijf bekend gemaakt. Het bericht kwam nadat er eerder wat onduidelijkheid was over het vertrek van Jans.

Bevestiging liet even op zich wachten

De CFO was slecht een half jaar in dienst toen het bericht verscheen dat ze haar carrière elders voort zal zetten. Maar de bevestiging liet even op zich wachten. Op 23 december kwam dat uiteindelijk toch via een bericht op de website van Centric. Daar staat te lezen: “Na een goede samenwerking hebben Centric en CFO Rianne Jans toch besloten in goed overleg uit elkaar te gaan. De komende periode zal worden bekeken hoe haar rol ingevuld zal worden. We bedanken Rianne Jans voor haar betrokkenheid en inzet voor onze organisatie.”

Onrustig aan de top van het bedrijf

Meer informatie is voorlopig niet beschikbaar. De zoektocht naar de opvolger van de vertrekkende financieel directeur is inmiddels begonnen, zo lijkt het. Dat zal niet gemakkelijk worden aangezien het onrustig is aan de top van het bedrijf. Eerder verlieten al een handvol topmanagers het concern. Een deel gedwongen, een ander deel vrijwillig. Ook de voormalig CFO Carolien van der Werf stapte op. Evenals CEO Karim Henkens.

