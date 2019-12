Continuous monitoring op weg naar volwassenheid

Continuous monitoring is een relatief nieuw begrip dat management helpt nog sneller te reageren op veranderingen in de bedrijfsvoering. Zeker nu steeds meer processen worden geautomatiseerd kan deze vorm van control een belangrijke rol spelen in de organisatie. Maar wat houdt het precies in? De nieuwste e-learning van The Finance Academy behandelt het thema ‘continious monitoring’ en gaat dieper in op deze belangrijke jonge ontwikkeling.

Bedrijfsomgeving is sterk veranderd

De afgelopen decennia hebben de ontwikkelingen in de IT een significante invloed op organisaties gehad. Als gevolg daarvan is de bedrijfsomgeving sterk veranderd. Allereerst hebben de IT-ontwikkelingen tot veranderingen in operationele systemen en de aansturing daarvan binnen organisaties geleid. Er zijn mogelijkheden gecreëerd om accountinginformatie en andere data in digitale vorm te genereren. Tegenwoordig kunnen grote hoeveelheden transactie- en procesgegevens worden vastgelegd en vervolgens automatisch worden geanalyseerd. Het management kan die informatie gebruiken om bedrijfsprocessen te monitoren en bij te sturen en is daardoor in staat om de bedrijfsprocessen continu te monitoren. Ook stakeholders eisen dat een organisatie met een grote mate van efficiëntie assurance over de betrouwbaarheid van de processen kan verschaffen.

Implementatie van continuous monitoring

Door de implementatie van continuous monitoring komt de benodigde informatie omtrent de interne beheersing sneller beschikbaar. Continuous monitoring stelt het management van een organisatie daardoor in staat om continu ‘in control’ te zijn. Doordat de werking van de bedrijfsprocessen en de naleving van procedures aan de hand van vooraf vastgestelde normen in continuïteit wordt vastgesteld. Met behulp van continuous monitoring is het management bijvoorbeeld in staat om snel en adequaat op afwijkingen in productieprocessen te reageren waardoor deze processen efficiënter en effectiever worden. Dat heeft een positief effect op de totale bedrijfsvoering.

Relatief nieuwe concepten

Relatief nieuwe concepten

Gezien het feit dat continuous monitoring en continuous auditing relatief nieuwe concepten zijn, wekt het geen verbazing dat de meeste organisaties hun implementatie (nog) niet volledig van de grond hebben gekregen en dat slechts een gering aantal organisaties vindt dat ze significante vooruitgang hebben geboekt. Vertrouwen op conventionele handmatige technieken, zoals steekproeven is, gezien de voortdurend veranderende en strenger wordende wet- en regelgeving echter niet altijd meer toereikend. Dat leidt er namelijk onvermijdelijk toe dat niet alle transacties worden gecontroleerd, hetgeen het risico op niet opgemerkte fouten en fraude verhoogt. Andere organisaties zijn nog niet of pas recentelijk begonnen met het opstarten van continuous monitoring en continuous auditing. Een minderheid van organisaties maakt gebruik van geautomatiseerde real time controles en dashboards.

Continuous monitoring en continuous auditing zal komende jaren toenemen

Het valt te verwachten dat het gebruik van continuous monitoring en continuous auditing de komende jaren zal toenemen. Beiden staan nog steeds in de kinderschoenen, maar zullen zeker blijven bestaan en meer volwassen worden. Als controles steeds meer worden geautomatiseerd, is een adequate procesbeheersing zonder het toepassen van continuous monitoring en continuous auditing wellicht in de toekomst niet meer denkbaar.

