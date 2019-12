IASB zet mes in wildgroei aan winstbegrippen

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft deze week het voorstel om een einde aan te maken aan de wildgroei van winstbegrippen bekendgemaakt.

Dat deed voorzitter Hans Hoogervorst door drie nieuwe, vaste definities uit te vaardigen. Dat moet een einde maken aan winstbegrippen zoals ebit, ebita, ebitda en winst voor of na bijzondere posten. Door deze verschillende termen, die ondernemingen veel gebruiken, is het bijna ondoenlijk voor investeerders om de winst van bedrijven te vergelijken.

Drie vaste winstbegrippen

De IASB stelt nu drie vaste winstbegrippen voor, naast de klassieke nettowinst. De belangrijkste is het operationeel resultaat. Daarnaast krijgen bijzondere posten een vaste definitie. Het gaat om alle officiële documenten met winstcijfers, zoals (half)jaarcijferberichten, jaarverslagen en verplichte documentatie, bijvoorbeeld bij uitgiftes van bijvoorbeeld aandelen. Het voorstel van de IASB staat nu zes maanden open voor commentaar. Na deze consultatie volgt een definitief voorstel en moeten bedrijven de nieuwe standaarden naar verwachting begin 2021 gebruiken.

Verschillende manier eigen invulling

Hoogervorst gaf in 2017 al aan Executive Finance aan moeite te hebben met het gebruik van verschillende winstbegrippen. “Het probleem is dat EBITDA niet is gedefinieerd in IFRS. Bedrijven geven daardoor op verschillende manieren een eigen invulling aan dit begrip waardoor cijfers niet meer vergelijkbaar zijn. De ene onderneming neemt bijvoorbeeld de rente niet mee in de vaste lasten terwijl een andere onderneming deze wel meeneemt. Verder sluit EBITDA kosten uit die belangrijk zijn om te kunnen vaststellen of een onderneming gezond is. Door bijvoorbeeld de post afschrijvingen uit te sluiten kunnen bedrijven die veel gebouwen en machines in bezit hebben de resultaten er mogelijk gezonder laten uitzien dan ze in werkelijkheid zijn.”

Geen standaardzetter voor niet-financiële informatie

Daarnaast was hij tijdens een symposium van Eumedion, belangenbehartiger van institutionele beleggers, niet te porren voor een standaardzetter voor niet-financiële informatie. Dat had Eumedion wel aan hem gevraagd. “Ik ga daar niet op in. Dit is een vraag aan de trustees van de IFRS Foundation. Tegelijkertijd maak ik duidelijk dat het denken bij ons niet stil staat. We kijken verder dan de jaarrekening alleen. Ik breng de green paper dan ook graag onder de aandacht bij de trustees.” Hoogervorst constateerde ook dat niet-financiële verslaggeving een wel erg breed begrip is. “Van impact op het milieu, diversiteit tot aan ESG-standaarden. Die aspecten krijgen ook financieel gezien uiteindelijk wel hun weerslag in de klassieke jaarrekening. Maar het is nu al onmogelijk om alle financiële informatie op te nemen. Om voor niet-financiële informatie guidance voor te geven, hebben we een niet-bindende handleiding gemaakt voor het bestuursverslag. Die hebben we onlangs herzien. Het bestuursverslag is wat ons betreft het beste platform voor informatie over immateriële activa.”

Lees ook

Wat moet de CFO met niet-financiële informatie?

Hans Hoogervorst (IASB) belooft adempauze