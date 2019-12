IFRS 16 levert HEMA kwartaalverlies op

HEMA heeft zijn verkopen afgelopen kwartaal verder opgekrikt. De winkelketen wist onder meer extra schrijfwaren, kleding en huishoudelijke artikelen aan de man te brengen. Vooral online doet HEMA het goed. Er ging wel een stevig verlies in de boeken, maar dat komt volgens de keten vooral door wijzigingen in de boekhoudstandaarden.

De verkopen telden op tot een kwartaalomzet van dik 317 miljoen euro. Dat is ruim 4 procent meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Op vergelijkbare basis, wanneer wordt gecorrigeerd voor bijvoorbeeld nieuw geopende winkels, was sprake van een omzetplus van bijna 3 procent. Daarbij ging de onlineomzet met bijna 35 procent omhoog. HEMA boekte een nettoverlies van 1,4 miljoen euro, tegen een winst van 2,7 miljoen euro een jaar terug. Zonder de effecten van de nieuwe boekhoudstandaard IFRS 16 zou HEMA evenwel zijn uitgekomen op een winst van 2,1 miljoen euro.

Content met de resultaten

Topman Tjeerd Jegen is naar eigen zeggen “content” met de resultaten. “Ondanks de sterke concurrentie zijn we online veel harder gegroeid dan de markt”, benadrukt hij. Volgens hem kent de webshop van HEMA bovendien een erg laag retourpercentage. Ook internationaal liet HEMA verdere groei zien. In Duitsland gingen de opbrengsten bijvoorbeeld met meer dan 16 procent omhoog.

Partnerschappen beginnen vruchten af te werpen

Jegen heeft verder de indruk dat de partnerschappen met de Franse supermarkt Franprix en webverkoper Wehkamp hun vruchten beginnen af te werpen. Hij wil komende jaren meer partnerschappen aangaan. De directie werkt samen met Ramphastos, het investeringsvehikel van eigenaar Marcel Boekhoorn, tevens aan initiatieven om de schulden van de onderneming te verminderen. De schuldenlast drukt al erg lang op de resultaten van de winkelketen.

Nieuwe samenwerking met Jumbo

Eerder op de dag maakte HEMA meer details bekend over de nieuwe samenwerking met Jumbo. De super neemt zeventien HEMA-winkels over in de grote steden. Tevens gaan zes stationszaken van HEMA producten uit het etenswarenaanbod van Jumbo leveren. HEMA-artikelen komen op hun beurt in de bijna zevenhonderd filialen van Jumbo te liggen, bijvoorbeeld glazen, pannen, drinkbekers en theedoeken. HEMA en Jumbo hebben ook afgesproken dat HEMA vier jaar cosponsor wordt van de schaats- en wielerploeg Team Jumbo Visma.

