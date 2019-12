Multinationals niet verplicht belastingafdracht openbaar te maken

Multinationals zijn voorlopig niet verplicht om hun belastingafdrachten in Europa openbaar te maken. Een voorstel van EU-voorzitter Finland onlangs, behaalde geen meerderheid. Vooral kleinere EU-landen stemden tegen.

Finland deed een voorstel voor de zogeheten country by country publicatie van de fiscale gegevens, die ook door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zo gewild is. De publicatie van de gegevens is ook een wens van verschillende non-gouvernementele organisaties. Onder hen Oxfam Novib. De ngo’s constateren dat sommige multinationals elke wettelijke mogelijkheid gebruiken om belasting te ontwijken. Een publicatieplicht is volgens hen een extra stimulans om een eerlijk aandeel aan belastingen af te dragen.

Geen steun van kleinere landen

Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje steunden het voorstel van Finland. Duitsland onthield zich van stemming. Maar een coalitie van kleinere landen stemde tegen, waardoor er te weinig steun was. Naast Ierland en Zweden waren dat onder meer Luxemburg, Cyprus en Malta. Dat zijn landen die in verband worden gebracht met belastingontwijking.

Teleurgesteld

Verschillende Europarlementariërs reageerden teleurgesteld op de uitslag van de stemming. De fractie van sociaal democraten vindt de verwerping onaanvaardbaar voor het publiek. De fractie van De Groenen hoopt dat het voorstel opnieuw op de agenda komt van de Europese voor Raad Concurrentievermogen en dan ook de steun krijgt van Duitsland.

Uitwisseling van belastinggegevens

Multinationals met een hoofdkantoor Europa hebben al een beperkte publicatieplicht. Ze moeten de fiscus in hun vestigingsland inlichten over de belastingafdracht per land. Die gegevens worden onderling uitgewisseld door de belastingdiensten in Europa.