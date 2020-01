Natasja Baroch is gestopt als CFO van BDO

Natasja Baroch heeft afscheid genomen als lid Raad van Bestuur (portefeuille CFO/COO) van BDO.

“De afgelopen periode zijn binnen de organisatie gesprekken gevoerd over de snelle ontwikkelingen binnen de branche, de uitdagingen die dat met zich meebrengt voor BDO en de strategie van BDO”, stelt de accountants- en adviesorganisatie. “In de loop van de gesprekken hebben BDO en Baroch samen geconcludeerd dat er een verschil van inzicht bestaat over de implementatie van de strategie. In goed overleg heeft BDO daarom afgesproken afscheid van elkaar te nemen.”

De Raad van Commissarissen van BDO zegt een selectieprocedure op te starten voor een nieuwe CFO/COO.

