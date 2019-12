Nederland mist deadline, UBO-register niet voor 10 januari

Op 10 januari 2020 moet het door de EU voorgeschreven openbare UBO-register in alle EU/EER-landen zijn geïmplementeerd. In Nederland is de implementatiewet inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer redt dat niet meer voor 10 januari 2020.

Daarom zal Nederland deze deadline missen, zodat de verplichte UBO-registratie niet per 10 januari in werking treedt. “Daarnaast geeft de Minister aan dat de implementatie volgens de Europese Commissie in geen enkele lidstaat volledig juist is ingevoerd”, stelt accountant- en adviesorganisatie PwC. “Commissie voert met alle lidstaten gesprekken hierover.”

Bestrijding van witwassen

De bestrijding van terrorismefinanciering en witwaspraktijken is een belangrijke wereldwijde uitdaging en daar zijn soms vergaande maatregelen voor nodig, stelt PwC. “Hiervoor wordt onder andere een openbare registratie van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) ingezet, zodat niet alleen voor bevoegde autoriteiten en toezichthouders, maar voor iedereen transparant wordt wie de privépersonen achter entiteiten zijn. Bij de totstandkoming van deze registratieverplichting in het EU-Parlement en in de Tweede Kamer is grotendeels voorbijgegaan aan de vraag hoe deze openbare vorm zich verhoudt tot de privacy van degenen die worden geregistreerd. De vereiste toets of de inbreuk op het recht op privacy gerechtvaardigd is, is niet adequaat uitgevoerd.”

De UBO-registratie is gedeeltelijk openbaar

Meer dan 25 procent belang

Als een persoon ‘uiteindelijk’ meer dan 25 procent belang heeft in een entiteit zoals een bv, dan moet u als UBO worden geregistreerd. PwC: “‘Uiteindelijk’ wil zeggen dat het niet uitmaakt of u direct aandeelhouder bent, of dat u het belang via andere entiteiten houdt zoals een houdstervennootschap. Ook maakt het niet uit of het gaat om eigendom of enkel zeggenschap, beide belangen tellen mee en beide belangen kunnen leiden tot een bestempeling als UBO. Als er op basis van eigendom of zeggenschap geen UBO kan worden aangewezen, dan moet iemand van het hoger leidinggevend personeel als pseudo-UBO worden geregistreerd.”

Voor iedereen vindbaar

De UBO-registratie is gedeeltelijk openbaar. PwC: “Uw naam, geboortemaand en -jaar, woonplaats, nationaliteit en de aard en omvang van uw belang zullen voor iedereen vindbaar worden. Als u UBO bent van een entiteit die bij de inwerkingtreding van het register reeds is ingeschreven in het Handelsregister, dan hebt u vanaf dat moment nog 18 maanden om ingeschreven te worden. Als u UBO bent van een nieuwe entiteit die na de inwerkingtreding wordt opgericht, dan moet u binnen een week na oprichting als UBO worden ingeschreven.”

Naar verwachting in maart

Het is nog onduidelijk wanneer deze registratieverplichting precies in werking treedt omdat de Eerste Kamer de Nederlandse implementatiewet nog moet goedkeuren. Op 28 januari 2020 gaat deze Kamer verder met de behandeling. Daarom is de verwachting dat het Nederlandse UBO-register in maart 2020 in werking zal treden.

Pas in juli 2020

Het verplichte UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies – waar de UBO’s van onder andere het fonds voor gemene rekening in zullen worden geregistreerd – zou op grond van de EU-richtlijn vanaf 10 maart 2020 in alle lidstaten operationeel moeten zijn. In Nederland is echter aangekondigd dat het wetsvoorstel pas in juli 2020 komt.

