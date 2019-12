Primeur: Vrouw op nummer 1 in Top-100 Commissarissen

Management Scope heeft de jaarlijkse Top-100 Commissarissen gepubliceerd, de ranglijst met de meest invloedrijke commissarissen. Voor het eerst in de geschiedenis van deze ranking voert een vrouw de lijst aan: Petri Hofsté. Ook de positie van runner-up wordt dit jaar vervuld door een vrouw: Jacqueline Tammenoms Bakker.

Aantal vrouwen in ranglijst stijgt jaarlijks

Er staan nog twee vrouwen in de top-10: Annet Aris (nummer 6) en Annemiek Fentener van Vlissingen (nummer 9). De eerste tien posities van de lijst vormen het absolute centrum van de toezichthoudende macht in het Nederlandse bedrijfsleven. Met vier van de tien posities bevat deze top-10 40 procent vrouwen. Ook dat is voor het eerst. In de hele lijst zijn inmiddels 38 van de 100 posities bezet door vrouwen – een aantal dat de laatste jaren jaarlijks is gestegen.

Percentages overstijgen wettelijk streefcijfer

Beide percentages overstijgen het wettelijk streefcijfer van ten minste 30 procent vrouwen. Op advies van de Sociaal Economische Raad (SER) wordt dit streefcijfer in naar verwachting 2021 omgezet in een wettelijk quotum van ten minste 30 procent vrouwen in raden van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen.

Vooral grote bedrijven doen het goed, kleinere bedrijven blijven achter

Maar wat zegt dat eigenlijk, dat percentage van 38 procent vrouwen in deze lijst? Vooral dat bij de grootste beursgenoteerde Nederlandse concerns de verhoudingen man / vrouw in de raden van commissarissen inmiddels uitstekend zijn geregeld – uitzonderingen daargelaten. In haar zoektocht naar de meest invloedrijke commissarissen telt Management Scope naast de omvang van bedrijven ook hoeveel commissariaten een toezichthouder heeft, en of iemand bijvoorbeeld voorzitter is.

Bij vooral kleinere bedrijven gaat het allemaal wat langzamer. Hoogleraar corporate governance Mijntje Lückerath becijferde eerder in 2019 dat bij alle Nederlandse beursfondsen 27 procent van de commissarissen vrouwelijk is.

Een goed voorbeeld voor anderen

De verwachting en hoop is dat, met meer vrouwen in toezichthoudende functies, ook meer vrouwen in bestuurlijke functies zullen worden benoemd.

De nummer 1 dus, een vrouw. Petri Hofsté reageert in Management Scope: “Ik vind het mooi dat ik op dit moment deze plek heb. Want het past bij alle recente ontwikkelingen. Er worden meer vrouwen benoemd op topposities, in 2019 vierden we 100 jaar vrouwenkiesrecht (…). Hopelijk is het ook een voorbeeld voor anderen dat de eerste plek in deze Top-100 voor een vrouw is.”

LEES OOK:

Commissaris moet doorvragen over tax governance

Waarom u voor of tegen het vrouwenquotum zou moeten zijn

Bron foto: Management Scope