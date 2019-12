VEB stelt vragen over plotseling vertrek CFO Beter Bed

De Vereniging van Effectenbezitters heeft vragen gesteld aan beursbedrijf Beter Bed naar aanleiding van het onmiddellijke vertrek van CFO Hugo van den Ochtend (foto). De VEB vroeg om opheldering en kreeg een week later antwoord.

Het vertrek van een CFO roept altijd de vragen op. Maar bij Beter Beter lijkt volgens de VEB sprake van een grote rode vlag. “De ontslagen financieel directeur was net een jaar in dienst bij de beddenfabrikant. Van den Ochtend had een prominente rol in de reddingsoperatie van het bedrijf die bovendien nog allerminst is afgerond. Een abrupt vertrek is hoogst ongebruikelijk bij beursgenoteerde bedrijven. In de meeste gevallen blijven bestuurders nog maanden aan om een vervanger in te werken.”

Reijnen als noodgreep CFO

De CFO-functie wordt nu ingevuld door de voorzitter van de auditcommissie Gabrielle Reijnen. De VEB: “Dat Reijnen per direct CFO wordt lijkt een noodgreep. Beter Bed kon blijkbaar niet wachten alvorens het wervings- en selectieproces naar een interne of externe kandidaat zou zijn afgerond. Reijnen heeft de afgelopen maanden nauw samengewerkt met Van den Ochtend en in dat kader een eigen verantwoordelijkheid over diens functioneren.”

Ontslagen CFO net een jaar in dienst

Afwikkeling van personeelsopties

In de brief vraagt de VEB ook of Van den Ochtend een vertrekpremie heeft ontvangen en hoe de afwikkeling plaatsvindt van de veertigduizend personeelsopties die hij kreeg. Ook komt in de brief aan de orde of er aanleiding is voor Beter Bed om de claw back-regeling in werking te stellen. Daarmee zou de toegekende variabele beloning terug kunnen worden gevorderd. In het jaarverslag van Beter Bed is te lezen dat er bij de benoeming van Van den Ochtend afspraken zijn gemaakt die hebben geresulteerd in een “contractueel overeengekomen gegarandeerde bonus voor 2018”. Die bedroeg 43.000 voor ruim 3 dienstmaanden, stelt de VEB fijntjes.

Na een zorgvuldige afweging

Beter Bed laat in de brief weten dat de CFO en commissarissen “na een zorgvuldige afweging en in onderling overleg” tot het inzicht zijn gekomen dat het in het belang van Beter Bed is dat iemand anders de functie van CFO zal vervullen. De VEB: “De toevoeging ‘in onderling overleg’ was niet te lezen in het twee weken geleden door Beter Bed gepubliceerde persbericht. Hierin werd alleen vermeld dat Van den Ochtend met onmiddellijke ingang ‘uit zijn functie als CFO was ontheven’.” Beter Bed is naar eigen zeggen in rustiger vaarwater gekomen na de verkoop van de Matratzen Concord-winkels en drie sale and lease back-transacties.

Nieuwe herziening van de strategie

In de reactie meldt Beter Bed bovendien dat de beddenverkoper bezig met een nieuwe herziening van de strategie die april 2020 zal worden gepresenteerd aan beleggers. Van den Ochtend werd door de RvC niet langer als de juiste persoon gezien om met de CEO dit traject te begeleiden. Beter Bed geeft in de brief aan dat het ontslag van Van den Ochtend losstaat van de opstelling van de jaarrekening of de verkoop van de Duitse activiteiten. Andere aandeelhouders en de accountant zijn niet vooraf geconsulteerd over het vertrek, zo blijkt uit de antwoorden van Beter Bed.

Overeenkomstig corporate governance code

Uit de reactie van Beter Bed blijkt dat een “vertrekvergoeding is overeengekomen binnen de kaders van de overeenkomst van opdracht met de heer Van den Ochtend en de Nederlandse Corporate Governance Code”. Dit betekent volgens VEB waarschijnlijk dat Van den Ochtend een vertrekpremie ontvangt van één keer zijn basissalaris, oftewel 255.000 euro. Beter Bed geeft aan dat de personeelsopties van de CFO komen de vervallen, conform het beleid. Ook wordt aangegeven dat “er geen aanleiding is om de bonus toegekend voor de periode september tot december 2018 terug te vorderen.”

