Veel CFO’s slaan de vakantie over en werken door

Bij te veel bedrijven slaan topmanagers zoals CFO’s en financieel managers nog steeds vaak zelf vakanties over. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Korn Ferry. Ondanks de belangrijke voordelen van vrije tijd, streven leiders van grote bedrijven over het algemeen naar meer tastbare output van hun managers, zo blijkt. “Aan het eind van de dag ligt de nadruk meestal op resultaten en reactievermogen,” zegt Susan Snyder, de Noord-Amerikaanse strategie-leider van Korn Ferry.

Uitzonderingen op de regel

Er zijn uitzonderingen op de regel. De autofabrikanten van Detroit hebben bijvoorbeeld een lange geschiedenis in het stoppen van de werkzaamheden voor een paar weken elke zomer om de machines voor nieuwe automodellen om te bouwen. Andere bedrijven sluiten tijdens de kerstperiode, waardoor werknemers een pauze krijgen.

Risico op burn-out en druppeleffect

Volgens experts zijn de risico’s van te lang achter elkaar door werken onder meer burn-out en het zogeheten druppeleffect dat invloed heeft op betrokkenheid, productiviteit en prestaties, en ook vooral op de mentale scherpte. “Je bent 24 uur per dag aan wanneer je niet op vakantie bent, en als je in die staat blijft, creëer je geen ruimte in je hersenen om na te denken”, zegt Snyder. Ze zegt dat ze tijdens een vakantie expliciet mensen vertelt wanneer ze beschikbaar zal zijn, zoals een periode waarin ze op e-mails kan reageren. Op die manier is de rest van haar tijd vrij. “Ik zie leidinggevenden die dat op verschillende manieren doen,” zegt ze.

Drang naar inkomen blijft zwaarder wegen

Maar afgezien van alle inspanningen, blijft de drang naar inkomen zwaarder wegen dan het verlangen naar rust: 70% van degenen in de Korn Ferry-enquête zei dat ze liever een loonsverhoging zouden willen boven meer vakantietijd. “Vanuit het perspectief van de werknemers is contant geld koning; het is de meest liquide vorm van compensatie ”, zegt Tom McMullen, een senior klantpartner in de Reward Expertise-praktijk van Korn Ferry. Maar dat blijft bij veel bedrijven een uitdaging; van alle vormen van beloning is het geven van een loonstijging het duurst. “Een werkgever die een loonsverhoging aan een werknemer geeft, betaalt ervoor zolang deze persoon bij hen blijft”, zegt McMullen.

