Wat is de rol van finance bij de uitstoot van broeikasgassen?

De stikstofcrisis is een goed voorbeeld van hoe de uitstoot van broeikasgassen ondernemingen uit verschillende sectoren, zowel direct als indirect, treft. Onzekerheid voor boeren, stilgelegde bouwprojecten en bevroren uitbreidingsplannen zijn daar maar enkele voorbeelden van. Maar naast bedreigingen zijn er ook kansen voor ondernemingen die in actie komen. Daarnaast kunnen ondernemingen op die manier de continuïteit van hun activiteiten veilig stellen.

Op 1 maart 2018 publiceerden de ledengroep Accountants in business van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de Rijksuniversiteit Groningen de uitkomsten van hun onderzoek naar CO2-beleid van organisaties en de visie van de financieel professional daarop.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

1. De vormgeving van CO2-beleid is bij de meerderheid van Nederlandse organisaties (nog) niet in de bedrijfsvoering geïntegreerd en dus geen speerpunt in het bedrijfsbeleid, vooral niet in het MKB. Bovendien vindt de vormgeving van beleid vooral plaats op het hoogste managementniveau.

2. De CO2-rapportage verloopt weinig gestandaardiseerd en voldoet meestal niet aan internationale normen.

3. Een minderheid van de financieel professionals is actief betrokken bij CO2-beleid, maar een ruime meerderheid is van mening dat dit wel het geval zou moeten zijn.

4. Concrete CO2-doelstellingen en wettelijke maatregelen worden als belangrijk gezien om de broeikasgasreductie binnen organisaties te stimuleren.

5. Financieel professionals wensen meer betrokken te zijn bij het CO2-beleid. Daarvoor moet aandacht worden besteed aan CO2-beleid in de opleiding tot financieel professional.

Volg de e-learning! De rol van de controller bij uitstoot

Stappen om CO2 op de agenda te krijgen

Om CO2-reductie sterker op de financiële agenda te krijgen bevelen de onderzoekers de volgende stappen aan.

1. Meer organisaties moeten zich sterk te maken voor CO2-reductie door het formuleren van concrete CO2-doelstellingen in de eigen organisatie. Om een stap voorwaarts te zetten, ligt het voor de hand dat alle grote, maar ook meer middelgrote en kleine organisaties een broeikasgasbeleid ontwikkelen en dat in concrete metingen en gerichte doelstellingen omzetten. Ook is het van belang dit volgens de bestaande internationale standaarden, zoals het Greenhouse Gas Protocol, te doen. Financieel professionals zijn bij uitstek in de positie om dat in te richten.

2. Bevorder kennis van meetmethoden en broeikasgasinstrumenten door middel van opleiding en training van financieel professionals. Het huidige kennisniveau en de bestaande managementinformatiesystemen sluiten onvoldoende aan op de registratie en rapportage inzake CO2. Deze kennis moet toegevoegd worden in de initiële opleidingen voor financieel professionals, maar ook in permanente educatie. Op afzienbare termijn zal gedegen kennis de kosten van het opzetten van CO2-registratiesystemen verlagen, omdat het tot de standaardkennis en -vaardigheden behoort.

3. Maak CO2-registratie een vrijwillige of verplichte standaard. Het in kaart brengen van de uitstoot van broeikassen per organisatie kan sterk vereenvoudigd en goedkoper worden als organisaties grootschalig deelnemen aan CO2-registratie en extern rapporteren. Het invoeren van kritische prestatie-indicatoren is, bijvoorbeeld door CO2-uitstoot op facturen te melden, relatief eenvoudig te realiseren. Veel energiemaatschappijen doen dat al. Een verder strekkende optie is de CO2-rapportage in de inkoopvoorwaarden te verankeren. Tot slot kan de wetgever ervoor kiezen om CO2-rapportage, bijvoorbeeld volgens het Greenhouse Gas Protocol, als onderdeel van de jaarrekening verplicht te stellen.

Waarden integreren in de planning & control cyclus

Boersma (2015) ziet drie momenten in de planning & control cyclus waarop de controller het beheersen van de uitstoot van broeikasgassen onder de aandacht van het management kan brengen:

1. tijdens het bespreken van de managementrapportage.

2. tijdens de kaderstelling en de begroting

3. tijdens het vaststellen en rapporteren van waarden

Businesspartner management

De controller is vanuit zijn of haar functie adviespartner voor het management. Periodiek worden de financiële rapportages doorgenomen en daar vanuit kan de rol van de controller zich tot ‘business partner’ van het management ontwikkelen. Als businesspartner kan de controller MVO-aspecten, zoals het beheersen van de uitstoot van broeikasgassen, voor het voetlicht brengen. Dat kan door de uitstoot, die nu geen plaats in rapportages heeft, financieel te maken en daar over te rapporteren.

Meer dan windowdressing

Als de duurzaamheid-ambities meer zijn dan windowdressing, dan moeten die ambities in de strategische kaders worden verankerd en vast onderdeel van de planning & controlcyclus zijn. Risicomanagement vormt daar een belangrijk onderdeel in. Daarbij wordt zowel naar de risico’s op op het niveau van people, planet en profit gekeken als naar de risico’s in de keten. Unilever realiseerde zich bijvoorbeeld dat haar strategie mede tot overbevissing leidde en op langere termijn dus tot minder omzet zou leiden. Zij nam daarom initiatief tot het opstellen van een keurmerk en stelde voor haar eigen producten dat die vanaf 2005 100 procent duurzaam moesten zijn.

Beginnen met projecten die ook geld opnemen

De controller kan in de begroting een reservering voor de financiering van duurzame initiatieven binnen de organisatie opnemen. Een projectteam dat de keten op duurzaamheid gaat analyseren en de vervuiling van het productieproces in kaart gaat brengen kost initieel extra tijd en geld. Veel organisaties beginnen daarom met projecten die ook geld opleveren, zoals het investeren in zonnepanelen of het terugdringen van papierverbruik.

Streefwaarden formuleren

Daarnaast kan de controller tegenover full cost accounting, fullcost/sustainability budgeting zetten. Dat betekent dat de controller al bij het opstellen van de begroting streefwaarden formuleert in de reductie van onder andere CO2-verbruik en het terugdringen van slechte arbeidsomstandigheden in het eigen onderneming en in de keten.

Verantwoord cashmanagement

Als laatste past onder deze stap het bepalen van verantwoord cashmanagement. Daarbij komen vragen aan de orde, zoals bij welke bank de organisatie de liquide middelen stalt, of er gelden voor langere tijd in bijvoorbeeld microfinancieringsprojecten kunnen worden weggezet en welke duurzame crowdfunding projecten de onderneming kan en wil financieren. De duurzame term die daarbij hoort is impact investing: investeringen in organisaties, fondsen of projecten met de bedoeling om daar naast financieel rendement sociale en ecologische impact mee te hebben. Ook gaat het bij dit onderwerp over verantwoorde vermogensopbouw. Het gaat dan in eerste instantie om de bekende ratio’s, zoals solvabiliteit en liquiditeit.

Samenvattende rapportage

Integrated reporting ten slotte is de samenvattende rapportage waarin organisaties aangeven hoe zij duurzaam opereren en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde voor de korte, middellange en lange termijn opleveren. Integrated reporting is een belangrijke internationale ontwikkeling om de relevantie van bedrijfsinformatie voor stakeholders te verhogen.

De verschillende instrumenten zijn in figuur 1 in de planning & control cyclus samengevat.

E-learning over finance en de uitstoot van broeikasgassen

In de bij dit artikel behorende e-learning bieden we financieel professionals, zoals cfo’s, financieel managers en controllers, aan de hand van een drietal stappenplannen een praktische aanpak aan om de uitdaging op het gebied van het beheersen van de uitstoot van broeikasgassen in de bestaande planning & controlcyclus te integreren.

Lees ook

Wat moet de CFO met niet-financiële informatie?

Duurzaamheidsrapportage moet net zo betrouwbaar worden als financiële rapportage

Literatuur

Boersma, M., De duurzame controller neemt leiding in een transitie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2015 – 89e jaargang editie 5.

NBA, CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda, Onderzoek naar de rol van de financiee professional bij het CO2-beleid van organisaties in Nederland en zijn visie hierop, NBA en iGOR, opgenomen op: www.nba.nl