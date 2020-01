Aantal schadeclaims van bedrijven toegenomen in 2019

Bedrijven hebben afgelopen jaar meer schadeclaims vanwege wanbetaling ingediend bij Atradius, de grootste kredietverzekeraar in Nederland. Ook de waarde van die claims nam toe. Vooral de door grote faillissementen getroffen detailhandel leverde veel schadeclaims op.

Het totale aantal schadeclaims steeg in 2019 met 17,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. In waarde ging het om een toename van 20,7 procent. Atradius wijst erop dat het aantal claims wegens niet-betaalde rekeningen een beeld geeft van de ontwikkeling van faillissementen.

Moeilijke jaren nog niet voorbij

In 2019 gingen onder andere speelgoedketen Intertoys en kledingwinkelketen CoolCat bankroet. Atradius voorspelt dat voor winkeliers de moeilijke jaren nog niet voorbij zijn. Zo kan de komst van webwinkelgigant Amazon in Nederland andere fysieke en onlinewinkels in de financiële problemen brengen, doordat concurrentie de winstmarges drukt.

Ook in de bouwsector blijft het gevaar aanwezig dat veel ondernemers kopje onder gaan. Problemen rond stikstof en PFAS hebben ervoor gezorgd dat lopende projecten stil kwamen te liggen, en de effecten daarvan zijn volgens Atradius nog onduidelijk. Daarnaast zorgt een verslechtering van het economische klimaat naar verwachting voor een stijging van het aantal faillissementen.