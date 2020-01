Accountancy Europe komt met 9 criteria voor rapportage van niet-financiële informatie

Accountancy Europe heeft een Cogito-paper, genaamd Interconnected Standard Setting for Corporate Reporting gepubliceerd, een pleidooi voor harmonisatie van rapportage van niet-financiële informatie op internationaal niveau. Want – zo zegt de NBA – ‘hieraan is schreeuwend behoefte’.

Wereldwijde risico’s en kansen laten zien dat financiële informatie alleen geen volledig beeld kan geven van de prestaties van een organisatie. Rapportage van niet-financiële informatie (NFI) is steeds gangbaarder om inzicht te krijgen op het effect van klimaatverandering, aantasting van het milieu, sociale onrust en intern gegenereerde immateriële activa.

De honderden beschikbare NFI-rapportage-initiatieven leiden echter tot verwarring en mogelijk ook tot greenwashing. “Voor een effectieve oplossing van deze wereldwijde vraagstukken moet NFI-rapportage worden geharmoniseerd en gekoppeld aan financiële rapportage”, aldus de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

9 criteria voor rapportage van niet-financiële informatie

In de paper introduceert Accountancy Europe negen criteria voor het proces van NFI-standard-setting. Deze worden toegepast op vier mogelijke benaderingen voor standardsetting voor bedrijfsrapportages. “Het is tijd voor een systeemverandering”, vervolgt de NBA. “Belanghebbenden vragen om betrouwbare en consistente informatie. Een wereldwijd antwoord van onderling verbonden standaarden kan aan deze behoefte voldoen.”

1. Urgentie

Hoe snel kunnen de verschillen benaderingen worden geïmplementeerd, vooral met het oog op de bestaande uitdagingen zoals de klimaatveranderingen?

2. Globale of lokale oplossingen

Hoe gaan de benaderingen om met mondiale problemen en houden ze rekening met momentum en prioriteiten op regionaal of lokaal niveau?

3. Overzicht

Hoe kunnen de publieke en private spelers effectief samenwerken om toezicht te houden op de Interconnected Standard Setting?

4. Gepast proces van Standard Setting

Hoe zijn de principes van het Cogito paper Standard Setting tot nu toe opgepakt?

5. Reageren op verschillende stakeholders

Hoe betrekt de aanpak de verschillende stakeholders?

6. Framework en statistieken

Maakt de aanpak een onderling verbonden conceptueel kader mogelijk en bereikt het een kernset van wereldwijde metrieken voor niet-financiële informatie?

7. De rol van materialiteit

Breidt de aanpak de financiële materialiteit uit met effecten die afhankelijkheden kunnen worden op de korte of lange termijn, kwantitatief of kwalitatief?

8. Wettelijke inbedding

Hoe worden de normen binnen bepaalde rechtsgebieden aangenomen?

9. De rol van technologie

Welke rol speelt technologie in deze benaderingen?

Reageren

Accountancy Europe roept ook op tot actie uit het werkveld om tot een wereldwijde oplossing te komen. Reageren kan per e-mail voor 31 maart 2020.