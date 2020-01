AFM zet in op extra inspanningen op Nederlandse kapitaalmarkt

De inspanningen in het toezicht op de Nederlandse kapitaalmarkt nemen toe, dat valt te lezen in de AFM Agenda 2020 dat de Autoriteit Financiële Markten heeft opgesteld. De Agenda 2020 duidt de belangrijkste trends in de financiële sector en laat zien op welke belangrijke risico’s er dit jaar gericht wordt.

Verbetering accountantscontroles

De AFM zet in op ‘duurzame verbetering kwaliteit accountantscontroles’. “Het is belangrijk voor bijvoorbeeld beleggers, banken en leveranciers dat informatie over de financiële prestaties van ondernemingen juist, volledig en betrouwbaar is. Onbetrouwbare cijfers en onvoldoende kwaliteit van wettelijke controles kunnen leiden tot verkeerde investeringsbeslissingen”, schrijft de toezichthouder.

Toezicht op meer transactiedata

Door de Brexit hebben veel buitenlandse marktpartijen gekozen voor Nederlands als vestigingsplaats. Dat brengt zakelijke, economische en politieke onzekerheid met zich mee. “Dit vraagt om aanvullende inspanning van het toezicht op de kapitaalmarkten. Als gevolg van Europese regelgeving, groeiende markten en een toename van het aantal partijen onder toezicht krijgt de AFM de beschikking over meer transactiedata. Deze stelt de AFM in staat om nauwlettender toezicht te houden waardoor ze zich kan inzetten voor een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag.”

“Belangrijke activiteiten zijn onder meer doorlopende datagedreven monitoring van transacties en orders op handelsplatformen per instellingscategorie. Ook werkt de AFM structureel samen met Europese toezichthouders bij het bouwen van systemen. Deze maken het mogelijk om data te ontvangen, te verwerken en op te slaan. Hierdoor verbetert de uitwisseling van data en het opsporen van marktmisbruik.”

Lees ook:

AFM deels eens met bevindingen Commissie Toekomst Accountancysector

Laura van Geest nieuwe bestuursvoorzitter AFM