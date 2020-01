Belastingdienst neemt horizontaal toezicht op de schop

De Belastingdienst gaat de relatie die het heeft met grotere ondernemingen herzien. Dat staat in een paragraaf in het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst.

KPMG Meijburg & Co schrijft in een column op de website van het Financieele Dagblad dat het erop lijkt dat het horizontaal toezicht wordt afgeschaft en dat de Belastingdienst eenzijdig en achteloos duizenden overeenkomsten met bedrijven en instellingen opzegt om er een scherpere vorm van toezicht voor in de plaats te zetten. Leurs citeert uit het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst dat bij de honderd grootste en meest complexe ondernemingen het huidige convenant ‘komt te vervallen’. De categorie bedrijven die niet bij de grootste honderd horen, maar wel ‘groot’ zijn voor het jaarrekeningenrecht kunnen ook niet meer vertrouwen op de handtekening onder hun convenant. Daarvoor in de plaats zou een ‘gemoderniseerd en aangescherpt convenant’ gaan gelden.

Individueel toezichtplan

PwC verschaft meer uitleg over de categorieën. De eerste categorie zal bestaan uit de top 100 grote ondernemingen, waarbij het convenant zal vervallen en plaats zal maken voor een individueel toezichtplan. De tweede categorie bestaat uit controleplichtige ondernemingen waarvoor een gemoderniseerd en aangescherpt individueel horizontaal toezicht-convenant geldt met een looptijd van drie jaar. De derde groep bestaat uit niet controleplichtige ondernemingen (en de ondernemingen die niet wensen deel te nemen aan het individueel convenant) die in de toekomst alleen nog via hun geaccrediteerd fiscaal dienstverlener een convenant kunnen afsluiten met een looptijd van vijf jaar.

Enerzijds maatwerk, anderzijds massaproductie

De Belastingdienst zet hiermee volgens PwC concreet in op enerzijds maatwerk waar nodig en anderzijds massaproductie wanneer dat kan. “Linksom of rechtsom, dit houdt in dat er veel gaat veranderen voor uw fiscale beheersing. Hoe beter u zich aan de voorkant organiseert, hoe efficiënter het toezicht kan plaatsvinden.”

