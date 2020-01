Beurzen verliezen, olieprijs omhoog na aanval Iran

De aandelenbeurs in Japan is woensdag met een stevig verlies gesloten. De geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran namen verder toe na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak.

Iran heeft wraak gezworen voor de Amerikaanse luchtaanval afgelopen week, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood. De Nikkei in Tokio eindigde 1,6 procent in de min op 23.204,76 punten. Een dag eerder liet de Japanse hoofdindex nog een herstel zien van 1,6 procent. Bij de bedrijven verloren zwaargewichten als retailbedrijf Fast Retailing en robotmaker Fanuc respectievelijk 1,9 en 2,1 procent. Het Japanse oliebedrijf Inpex won 0,3 procent dankzij de hogere olieprijzen.

Chinese beurzen verliezen ook terrein

De Chinese beurzen verloren eveneens terrein. De beursgraadmeter in Shanghai raakte tussentijds 1,2 procent kwijt en de Hang Seng-index in Hongkong leverde een zelfde percentage in. De Kospi in Seoul verloor eveneens 1,2 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney ging 0,1 procent lager de dag uit.

Raketten op twee luchtmachtbases in Irak

De olieprijzen stegen met meer dan 4,5 procent nadat Iran raketten afvuurde op twee luchtmachtbases in Irak die door de VS en de coalitietroepen worden gebruikt. De Amerikaanse olieprijs steeg tot net iets boven 65 dollar per vat. Kort na het bekend worden van de beschietingen daalden de beurzen in de Verenigde Staten en Japan met ruim een procent.

Tachtig Amerikanen gedood

Volgens Iran hebben de raketten tachtig Amerikanen gedood. Iran vuurde naar eigen zeggen vijftien raketten af die allen het beoogde doel troffen. Ook zou er grote schade zijn aan Amerikaans militair materieel. Een woordvoerder van de Amerikaanse regering vertelde eerder aan Amerikaanse media dat er geen Amerikaanse slachtoffers waren.

Geen reden voor nieuwe agressie

De luchtmachtbasis in het Iraakse Ain al-Asad is tot twee keer toe getroffen door Iraanse raketten. Ook de bases in Camp Taji, niet ver van Bagdad, en een Amerikaanse basis in Koerdisch gebied in Noord-Irak zijn onder vuur genomen. Hoe groot de materiële schade is, is onbekend. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif zei dat zijn land “geen escalatie van het conflict of oorlog zoekt”. Wat Iran betreft is er geen reden voor beide partijen voor nieuwe agressie, zei Zarif.

Welke stappen nemen de Verenigde Staten?

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij later woensdag bekendmaakt of en welke stappen zijn land neemt tegen de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. Trump zei dat nadat hij op het Witte Huis overleg had met de minister van Defensie, Mark Esper en Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken. Op Twitter schreef Trump: “Alles is goed! Raketten gelanceerd vanuit Iran op twee militaire bases in Irak. We nemen nu de schade op. We hebben veruit het sterkste en best uitgeruste leger ter wereld. Ik zal morgenochtend een verklaring afleggen.”

