CFO Ivo Vliegen (HEMA) vertrekt, wordt opgevolgd door Joost de Beijer (Praxis)

Winkelketen HEMA vervangt zijn financieel directeur. De huidige financiële man Ivo Vliegen vertrekt binnenkort en wordt opgevolgd door Joost de Beijer (foto), die tot voor kort directeur was bij doe-het-zelfketen Praxis.

Vliegen deed dit werk sinds 2015 en speelde onder meer een belangrijke rol bij een herfinanciering voor HEMA in 2017. Hij had bij de overname van HEMA door miljardair Marcel Boekhoorn in 2018 al aangegeven dat hij na ongeveer een jaar wilde vertrekken. “Met het afronden van de deal met Jumbo Supermarkten is er een passend moment gekomen om de fakkel over te dragen”, zegt Vliegen zelf over zijn vertrek. Opvolger De Beijer werkte jarenlang bij Praxis en moederbedrijf Maxeda, waarvan de laatste circa vijf jaar als directeur van de bouwmarkt.

Zeventien HEMA-winkels overgenomen

HEMA ging onlangs een samenwerking aan met Jumbo. De super neemt zeventien HEMA-winkels over in de grote steden. Ook gaan zes stationszaken van HEMA producten uit het etenswarenaanbod van Jumbo leveren. HEMA-artikelen komen op hun beurt in de bijna zevenhonderd filialen van Jumbo te liggen, bijvoorbeeld glazen, pannen, drinkbekers en theedoeken. HEMA en Jumbo hebben ook afgesproken dat HEMA vier jaar cosponsor wordt van de schaats- en wielerploeg Team Jumbo Visma.

