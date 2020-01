Chinese investeringen dalen tot laagste niveau in zeven jaar

In Nederland is het aantal Chinese investeringen de afgelopen vijf jaar met 65 procent gedaald. Dit blijkt uit de zesde jaarlijkse analyse van internationaal advocatenkantoor Baker McKenzie, in samenwerking met het onderzoeksbureau Rhodium Group.

Investeringen uit het Aziatische land in Europa en Noord-Amerika hebben in 2019 het laagste punt bereikt sinds 2013. Er werd voor slechts 13,4 miljard dollar aan deals gesloten. Vergeleken met het jaar ervoor zijn de Chinese investeringen in Europa met 40 procent gedaald.

Nederland niet langer in top vijf van Europa

“Nederland staat niet langer in top vijf van Europa als het gaat over Chinese investeringen”, weet Wibren Veldhuizen, partner bij Baker McKenzie. “De aanhoudende daling is te wijten aan verschillende factoren. Denk aan de veranderende geopolitiek en aanhoudende handelsoorlog tussen China en de VS.”

“Daarnaast is er in Europa al langer sprake van steeds strenger wordende controle en regulering ten aanzien van buitenlandse investeringen en overnames, hetgeen Chinese investeerders zal weerhouden om op dit moment buitenlandse strategische investeringen te willen doen.”

In 2019 werd er wereldwijd 57 miljoen dollar uit China geïnvesteerd door middel van fusies en overnames en dat is een daling van 23 miljoen dollar ten opzichte van het jaar ervoor en het laagste niveau in zes jaar tijd. In 2016 werd een piek bereikt met Chinese investeringen in het buitenland met 261 miljoen dollar, waarna het in 2017 zakje naar 137 miljard dollar. De Chinese activiteit daalde, met uitzondering van Latijns-Amerika, over de hele wereld in 2019 in vergelijking met 2018. In Europa en Noord-Amerika was er sprake van de grootste relatieve dalingen.

Een mogelijke verbetering in 2020

Het jaar 2020 staat mogelijk in het teken van verbetering. Er is momenteel iets meer van tien miljoen dollar aan deals door Chinese investeerders in Europa en Noord-Amerika aangekondigd. Een verbetering kan ontstaan doordat politieke en economische spanningen tussen China en de VS gedeeltelijk afnemen als op 15 januari een beperkte handelsovereenkomst wordt gesloten.

Daarnaast heeft de centrale bank van China afgelopen week aangegeven de liquiditeit te vergroten en de financieringskosten voor bedrijven in 2020 te verminderen door te snoeien in het bedrag aan contanten dat geldschieters in reserve moeten houden.

