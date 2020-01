Crowdfunding speelt belangrijkere rol en dus komt er ook meer toezicht

Crowdfunding speelt een steeds grotere rol in het Nederlandse financieringslandschap. In 2019 werd ruim 321 miljoen euro gefund, een stijging van 21 procent ten opzichte van 2018. Crowdfundmarkt.nl blikt vooruit en zet de vier belangrijkste trends en ontwikkelingen voor 2020 op een rij.

1. Meer projecten boven 1 miljoen euro

De gemiddelde projectomvang van crowdfundingprojecten ligt al jaren rond de 100.000 euro. Met de opkomst van particuliere initiatiefnemers daalt dit ieder jaar licht. Het aantal projecten dat meer dan 1 miljoen euro ophaalt via crowdfunding stijgt echter sterk. In 2019 waren er namelijk 43 ‘miljoenenprojecten’. Dit is een stijging van 60 procent ten opzichte van 2018. Crowdfundmarkt verwacht dat deze trend zich in 2020 zal doorzetten naarmate crowdfunding breder geaccepteerd wordt als financieringsvorm.

2. Consolidatie in Nederland

Van de 50 organisaties in het AFM Register Crowdfundingplatformen hebben er 17 geen enkel project gefund in 2019. In de relatief jonge crowdfundingsector is het prettig dat er ruimte gegeven wordt door de autoriteiten om te kunnen innoveren. Crowdfundmarkt verwacht in 2020 echter een actievere rol van de AFM. In de AFM Agenda 2020 wordt crowdfunding namelijk genoemd als belangrijk speerpunt voor de AFM.

3. Opkomst Europese crowdfundingplatformen

Met de aankondiging van nieuwe Europese regelgeving wordt het voor crowdfundingplatformen gemakkelijker om op te schalen. Nu geeft elk land nog haar eigen licenties uit aan crowdfundingplatformen, maar eind dit jaar zal een nationale licentie in alle lidstaten geldig zijn. Dit maakt volgens Crowdfundmakrt de weg vrij voor grotere Europese spelers. Het Britse Funding Circle en Franse October zijn al enige jaren actief in Nederland.

4. PSD2 / Open banking

Het gebruik van bankgegevens voor online diensten wordt steeds gangbaarder. Wekelijks lanceren zowel start-ups en genormeerde partijen nieuwe apps op basis van de PSD2-regelgeving. Crowdfundmarkt verwacht dat er ook voor investeerders in crowdfunding nieuwe toepassingen gelanceerd zullen worden in 2020. Binnenkort lanceert Crowdfundmakrt zelf een tool om automatisch inzicht te krijgen in een investeringsportefeuille.

