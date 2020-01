Data is het nieuwe goud, maar toezicht wordt scherper

Data wordt wel gezien als het nieuwe goud. Handel in data is letterlijk goud waard en bedrijven hebben data-analytics massaal omarmd. Ook controllers en accountants in business zullen data gebruiken om te adviseren over de business. Maar het omgaan met data brengt wel beperkingen met zich mee en die betreffen vooral de privacy van de personen die onderwerp zijn van de data.

In 2018 is daarom de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingevoerd die eisen stelt aan bedrijven die met data omgaan en deze verhandelen. In een e-learning op de website van the Finance Academy legt Menno Weij (Techlawyer bij BDO Legal) aan welke regels bedrijven moeten voldoen als ze met data aan de slag gaan. Daarnaast gaat hij in op het eigendom van data en welke gevolgen de komst van artificial intelligence heeft voor het omgaan met data.

Autoriteit gaat harder optreden

Dat fatsoenlijk omgaan met data belangrijk is, bleek onlangs wel tijdens de Accountantsdag. Daar gaf Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, aan dat zijn organisatie harder gaat optreden. “We hebben sinds 25 mei 2018 vooral aan voorlichting gedaan. We kantelen nu meer naar handhaving. Het wordt menens de komende tijd.” Boetes kunnen oplopen tot vier procent van de wereldwijde jaaromzet.

Meer weten over data? Volg de e-learning op de website van the Finance Academy!

Uitzondering voor accountants

Er komt op verzoek van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants een uitzondering voor accountants in de uitvoeringswet die hoort bij de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming. Zodat accountants bijzondere categorieën persoonsgegevens kunnen controleren in het kader van hun wettelijke controletaken. In het eerste jaar na invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming kreeg de AP al 15.000 klachten binnen.

Een AVG-certificaat

Organisaties en bedrijven die persoonsgegevens verwerken kunnen straks met een AVG-certificaat aantonen dat hun product, proces of dienst aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet, zo maakte de Autoriteit Persoonsgegevens onlangs ook bekend. Op dit moment zijn er in Nederland nog geen geaccrediteerde certificatie-instellingen voor het afgeven van AVG-certificaten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Daar komt echter verandering in. De Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad voor Accreditatie hebben namelijk een informatieprotocol ondertekend voor het goedkeuren van AVG-certificaten.

Blij met komst certificaat

Wolfsen is blij met de komst van het AVG-certificaat. “Met dit informatieprotocol willen we zorgen dat we bedrijven gezamenlijk zo goed en efficiënt mogelijk kunnen helpen om het AVG-certificaat te behalen. Dat is belangrijk, want dat kan helderheid bieden over de privacy-waarborgen die verwacht kunnen worden bij een product of dienst.”

Lees ook

Aleid Wolfsen over de AVG: goede gegevensboekhouding en beveiliging zijn essentieel

CFO: Binnen twee jaar is de financiële wereld volledig afhankelijk van big data