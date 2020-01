Euler Hermes: faillissementen in Nederland gaan toenemen in 2020

Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde Global Insolvency Outlook 2020 van Euler Hermes. In West-Europa krijgt Nederland het volgens de verzekeraar qua faillissementen het zwaarst te verduren in 2020, samen met Ierland en Denemarken. Het rapport gaat uit van een stijging van het aantal faillissementen in Nederland met 5 procent, tegen gemiddeld 1,7 procent stijging in West-Europa. Walter Toemen, directeur Risk van Euler Hermes Nederland: “Overall doen we het economisch gezien relatief goed, maar tegelijkertijd zijn we als exportland bovengemiddeld gevoelig voor wereldwijde onzekerheden.”

Uitkomst 2019 gekenmerkt door twee sleutelfactoren

De uitkomst over 2019 werd volgens Euler Hermes gekenmerkt door twee sleutelfactoren: “Het lagere tempo van de economische groei en het hogere niveau van onzekerheid als gevolg van politieke onrust en handelsdisputen. Bedrijven zagen niet alleen een lagere vraag, maar ook zwakkere handel in goederen en waarde. Met als gevolg lagere productie en toegenomen prijsconcurrentie. Preventieve voorraden (brexit) en overproductie (automotive) komen vaker voor. Tevens was in een aantal landen sprake van de invoering van nieuwe insolventieprocedures die het aantal faillissementen verhoogde.”

Kans op grote faillissementen juist hier het grootst

Toemen beaamt dat de groei van de faillissementen in West-Europa naar verwachting beperkt blijft, maar tegelijkertijd is volgens hem de kans op grote faillissementen juist hier het grootst. “Als we kijken naar faillissementen van grote bedrijven met een omzet boven de 50 miljoen euro, dan nam West-Europa vorig jaar veruit het grootste deel voor zijn rekening. Bijna dubbel zoveel als de regio’s die op de tweede en derde plaats staan, namelijk Azië en Noord-Amerika. Retail, de bouw en metaal zijn daarbij de meest kwetsbare sectoren.”

Het aantal faillissementen mondiaal gezien stijgt volgens het rapport met 6 procent in 2020, tegen negen procent vorig jaar. Azië gaat op kop met een toename van 8 procent (China: +10%, India +11%).

Faillissementen in Duitsland en VK

Euler Hermes verwacht dat de faillissementen in Duitsland dit jaar toenemen met 3 procent. Toemen: “Er zijn vooral zorgen rondom de industriële sector (maakbedrijven) en met name de toeleveringsketen van de auto-industrie.” Ook voor het Verenigd Koninkrijk wordt een stijging voorzien van 3 procent. “Omdat de verkiezingen een deel van de onzekerheid hebben weggenomen, is er voor de korte termijn ruimte voor een economische opleving. Daar staat tegenover dat prijzen zullen dalen om van de te hoge voorraden die zijn ontstaan af te komen.”

Lees ook:

Aantal faillissementen neemt toe

Nederland profiteert maximaal van lage rente