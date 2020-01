Exclusief onderzoek: Spreadsheettijger maakt plaats voor ware businesspartner

De finance professional verschuift, dankzij digitalisering en de daarbij horende verregaande automatisering, steeds meer van data-verzamelaar naar data-analist. Het rapporteren over het verleden maakt daarbij plaats voor het voorspellen van de toekomst. Dat en meer blijkt uit uitgebreid onderzoek naar digitalisering en finance van Executive Finance en CM: waar ruim 270 finance professionals aan meewerkten.

Door Anoek van der Riet

Digitalisering: we kunnen er niet omheen. Door verregaande automatisering en de ontwikkeling van (nieuwe) technologie verandert er veel voor de finance professional. Iets wat door de ondervraagde professionals gelukkig voornamelijk als iets positiefs gezien wordt: maar liefst 97 procent van hen ziet verdergaande digitalisering als een kans. Eén van de financials zei zelfs: “Ons werk kan alleen maar leuker worden! Door verregaande automatisering hebben we meer tijd over… En kunnen we de business beter ondersteunen!” Slechts 3 procent beschouwt digitalisering als een bedreiging. Onder hen lijkt vooral de angst te leven dat hun baan in het geding komt door automatisering.

Verregaande automatisering

Automatisering speelt al een redelijk belangrijke rol in het huidige werk van financials. Op de vraag welke technologieën de finance profs momenteel al toepassen binnen hun werk, gaf 55 procent aan gebruik te maken van verregaande automatisering van de administratie. Ook informatiebeveiliging (60 procent), ERP (56 procent) en accountingsoftware (54 procent) hebben hun intrede al ruimschoots gemaakt bij de Nederlandse finance-afdelingen. Bijna een kwart van de ondervraagden (24 procent) werkt al met big data. Opvallend is dat slechts een schamele 4 procent van de financials de blockchaintechnologie al heeft omarmd in hun werk.

