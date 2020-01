Finance week: cijferseizoen begint, rentebesluiten en World Economic Forum

De nieuwe beursweek staat vooral in teken van bedrijfsresultaten, rentebesluiten en politieke ontwikkelingen. Op het Damrak komt de voor beleggers drukke jaarcijferperiode op gang. Daarnaast staat er onder meer een rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op de agenda en in het Zwitserse Davos vindt het jaarlijkse World Economic Forum (WEF) plaats.

Chipmachinefabrikant ASML geeft woensdag een kijkje in de boeken. Het AEX-fonds was afgelopen week al veel in het nieuws. De Verenigde Staten willen niet dat de geavanceerde chipmachines van ASML aan China worden geleverd. Volgens minister voor Buitenlandse Handel Sigrid Kaag maakt het kabinet echter zijn eigen afweging over de kwestie.

GrandVision en Sligro komen met cijfers

Later in de week publiceren ook optiekbedrijf GrandVision en groothandelsconcern Sligro nieuwe cijfers. Buiten Nederland gaat de aandacht uit naar de resultaten van onder meer Netflix, farmaceut Johnson & Johnson en chipmaker Intel. Wat betreft macro-economische gegevens komen er diverse inkoopmanagersindexen die mogelijk meer inzicht geven in de prestaties van bijvoorbeeld de Duitse industrie. Ook presenteert het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nieuwe groeiramingen voor de wereldeconomie.

Donderdag rentebesluit

De ECB neemt op donderdag een besluit over de rente in de eurozone. De financiële markten verwachten dat de centrale bank niet aan zijn rentetarieven zal tornen. Wel is het interessant of ECB-president Christine Lagarde bij haar tweede rentebesluit nog iets meer zal zeggen over het monetaire beleid in de komende tijd. In Japan staat er deze week eveneens een rentebesluit op het programma.

In Davos is de Amerikaanse president Donald Trump weer van de partij. Vorig jaar bleef Trump nog weg van de topbijeenkomst, vanwege begrotingsperikelen met het Congres. Belangrijkste gespreksonderwerp in Davos is waarschijnlijk de toenemende onrust in het Midden-Oosten. Beleggers zijn verder gespitst op mogelijke opmerkingen over het vervolg van de onderhandelingen rond de handelsoorlog en de brexit.

Op Wall Street is sprake van een kortere handelsweek. Maandag blijven de beurzen in New York wegens Martin Luther Kingdag gesloten.

