Financiële positie pensioenfondsen in vierde kwartaal verbeterd

De financiële positie van pensioenfondsen is in het vierde kwartaal van 2019 verbeterd ten opzichte van het derde kwartaal, zo meldt De Nederlandsche Bank. De verplichtingen daalden met 96 miljard euro naar 1.500 miljard euro. Daarnaast daalde het vermogen met 6 miljard euro naar 1.560 miljard euro. Doordat de daling van de verplichtingen groter was dan de daling van het pensioenvermogen, verbeterde de financiële positie.

Dekkingsgraad stijgt

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen steeg in het vierde kwartaal met 5,8 procentpunten naar 104,0 procent. De dekkingsgraad is de graadmeter voor de actuele financiële positie van pensioenfondsen en geeft de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen weer.

De beleidsdekkingsgraad daalde daarentegen met 1,1 procentpunt naar 102,2 procent. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de twaalf maandelijkse dekkingsgraden. De daling wordt veroorzaakt doordat de dekkingsgraden in het vierde kwartaal van 2019 lager waren dan in het vierde kwartaal van 2018. De wettelijk vereiste minimale waarde voor de beleidsdekkingsgraad verschilt per pensioenfonds, maar bedraagt in vrijwel alle gevallen circa 104,2%.

Meerderheid aangesloten bij pensioenfonds met te lage beleidsdekkingsgraad

Aan het einde van het vierde kwartaal van 2019 waren 3,9 miljoen actieve deelnemers aangesloten bij één van de 75 pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad onder de 104,2%. Dat is zo’n 68% van alle actieve deelnemers.