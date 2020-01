FNV roept topbestuurders op minimumloon te verhogen

FNV roept de topbestuurders van veertien grote Nederlandse bedrijven op zich sterk te maken voor verhoging van het wettelijk minimumloon. Dat is nu 9,54 euro per uur voor iedereen van 21 jaar en ouder. De vakbond vindt dat het 14 euro moet worden. De bestuurders zouden als eerste stap het hogere minimumloon bij hun bedrijven moeten gaan betalen.

FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha vindt dat werkgevers winsten eerlijker moeten verdelen en de lonen moeten laten stijgen. “Met wat het nu is, redden mensen het niet en zijn zij afhankelijk van allerlei toeslagen om net rond te kunnen komen”, aldus de bondsbestuurder. “Dit staat in schril contrast met het feit dat er elk jaar meer miljonairs en miljardairs bijkomen in Nederland en dat de economie al jaren groeit.”

Allemaal een persoonlijke brief

De topbestuurders die door FNV worden aangesproken zijn onder meer Shell-baas Ben van Beurden, Unilever-topman Alan Jope en ING-bestuurder Ralph Hamers. Zij krijgen allemaal een persoonlijke brief. Zondag voert FNV ook actie in Amsterdam voor een hoger minimumloon.

