Kwart ondernemers nog niet voorbereid op brexit

Een kwart van de ondernemers heeft zich niet of nauwelijks voorbereid op de brexit, zo blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dit jaar zullen ze daar echter nog niet de nadelen van ondervinden.

Tijd om voor te bereiden

De brexit van komende vrijdag gaat een overgangsperiode in waarin qua handel niets verandert. VNO-NCW drukt de bedrijven op het hart om die tijd te gebruiken om zich alsnog voor te bereiden. Het risico van een brexit zonder akkoord of met een summiere deal hangt namelijk in de lucht.

Welke gevolgen zijn er?

Een brexit zonder deal leek al vaker dichtbij. De overheid en organisaties als VNO-NCW hebben ondernemers aangespoord om uit te zoeken welke gevolgen dit voor hen heeft.

Dat een deel van hen daar geen gehoor aan gaf, wijt een woordvoerder van VNO-NCW aan onduidelijkheid over de uitkomst van de brexit. “Een groep bleef denken: ik wacht wel af wat het wordt. Daar hebben ze het afgelopen jaar ook kosten mee bespaard. Enig optimisme is ondernemers niet vreemd.”

Productstandaarden gaan afwijken

Het kan ook nadelig uitpakken. “Deal of geen deal, de douanecontroles komen begin volgend jaar sowieso terug. Dat zijn we al een aantal decennia niet gewend. Bovendien is de kans reëel dat de productstandaarden van het Verenigd Koninkrijk gaan afwijken van de onze. Het kan nog wel eens spannend worden, vrezen wij na uitlatingen van de Britse regering.”

