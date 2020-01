Kwart van investeerders heeft vertrouwen in digitale strategieën van banken

Een gebrek aan vooruitgang bij financiële instellingen om hun bedrijf toekomstbestendig te maken, wekt wantrouwen bij investeerders. Dit schrijft Oliver Wyman in het jaarlijkse State of the Financial Services Industry rapport. Het strategisch advieskantoor concludeert dat slechts een kwart van de ondervraagde investeerders gelooft dat de digitale transformatiestrategieën van banken effectief zullen zijn en minder dan één procent vindt de plannen zowel duidelijk als geloofwaardig.

Investeerders begrijpen bedrijven niet

In het rapport valt te lezen dat banken gemiddeld vijf procent van hun jaarlijkse omzet aan transformatieprogramma’s besteden. Desondanks zeggen investeerders dat ze niet begrijpen waar bedrijven precies in investeren, met welke reden en hoe het eindresultaat eruitziet. Daarnaast geven ze aan dat ze geen duidelijke meetgegevens ontvangen over de vooruitgang.

Dat investeerders het moeilijk vinden om de digitale ambities van banken te begrijpen blijkt ook uit het feit dat ‘digitaal’ in slechts 27 procent van de annalistenrapporten voorkomt, terwijl het bij 98% van de Europese banken onderdeel is van hun externe communicatie.