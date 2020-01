Meer doen voor opkomende bedrijven

Nederland wil meer gaan doen voor bedrijven die in opkomst zijn. Er moeten nieuwe vormen van financiering komen, ze moeten meer hulp krijgen als ze hun vleugels uitslaan naar het buitenland. Voor de 250 meest belovende bedrijven moet een apart programma worden opgezet, zodat ze in het buitenland beter geld, talenten en klanten kunnen vinden.

Het draait in de plannen om zogenoemde scale-ups. Dat zijn bedrijven die te oud en te groot zijn om nog start-up (beginnend) te zijn. Ze hebben een product ontwikkeld en op de markt gebracht, daar een publiek voor weten te vinden, hun naam gevestigd en er hun eerste geld mee weten te verdienen. Ze groeien hard, maar om de volgende stap te maken en echt groot te worden, hebben ze soms een duwtje in de rug nodig. En daar schort het nog weleens aan.

Plannen opgesteld door Techleap

De plannen zijn opgesteld door de organisatie Techleap, die wordt geleid door prins Constantijn. Techleap is de opvolger van de StartupDelta, de koepel van beginnende bedrijfjes. Techleap wil dat er elk jaar 10 miljard euro meer aan investeringsgeld beschikbaar komt voor opkomende bedrijven. Het aantal moeilijk te vervullen vacatures voor softwecareontwikkelaars moet dalen.

De plannen zijn dinsdagmiddag in Den Haag gepresenteerd aan premier Rutte en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken).

