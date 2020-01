Meer pessimisme over economische groei bij CEO’s

Topmannen van grote bedrijven wereldwijd zijn pessimistischer geworden over groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de helft (53 procent) denkt dat de groei van de mondiale economie dit jaar afneemt. Dat meldt advies- en accountantsfirma PwC op basis van eigen onderzoek onder 1581 topbestuurders.

Vorig jaar dacht nog 29 procent van de topmannen en -vrouwen dat de groei in dat jaar zou afnemen en in 2018 slechts 5 procent. Het pessimisme is het grootste bij topmannen en -vrouwen in Noord-Amerika, gevolgd door West-Europa en het Midden-Oosten. Ook over de groeikansen voor de eigen onderneming zijn de topbestuurders een stuk minder positief. Iets meer dan een kwart van hen zegt “zeer veel vertrouwen” te hebben in groei voor het eigen bedrijf. Dat is het laagste percentage sinds 2009.

Onzeker over handelsconflicten en geopolitieke risico’s

CEO’s zijn onzeker over ontwikkelingen waarop ze zelf minder grip hebben, zoals handelsconflicten en geopolitieke risico’s, maar die wel de potentie hebben de vooruitzichten voor hun eigen bedrijf flink te raken. In 2018 en 2019 waren de CEO’s ook bezorgd over maatschappelijke, economische en geopolitieke ontwikkelingen. Dit vertaalde zich toen niet in sombere economische vooruitzichten zoals dit jaar.

Urgentie van het probleem

De urgentie van het probleem van klimaatverandering heeft zich de afgelopen jaren steeds meer vertaald naar de agenda van CEO’s. 64 procent van de mondiaal ondervraagde CEO’s zegt zich zorgen te maken. Tegelijkertijd zien ondernemingen klimaatverandering steeds meer als een kans.

Heel bewust van wat er op je afkomt

De Nederlandse CEO’s zijn significant meer bezorgd over regelgeving rond klimaat dan hun collega’s wereldwijd (46 procent tegenover 35 procent). Viviana Kooistra, leider van de Energy, Utilities and Resources-praktijk van PwC, denkt dat dit te maken heeft met de recente ontwikkelingen in Nederland als het gaat om bijvoorbeeld de totstandkoming van het klimaatakkoord, de geplande CO2-heffing voor de industrie, en de afbouw van het gasgebouw. “Dit leidt tot dagelijkse nieuwsberichten. Als je ergens recentelijk bij betrokken bent geweest, ben je je ook heel bewust van wat er op je afkomt.”

