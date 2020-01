Methode gelanceerd om transitie naar circulaire economie te versnellen

De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en KPMG hebben een nieuwe methode gelanceerd die bedrijven helpt om duurzamer te opereren. Daarnaast moet het een grotere bijdrage leveren aan de transitie naar een wereldwijde, circulaire economie. Die methode is gelanceerd tijdens het World Economic Forum in Davos, Zwitserland.

Beide partijen hebben voor bedrijven gezamenlijk het Circular Transition Indicators (CTI) framework ontwikkeld. Dat helpt bedrijven wereldwijd om een gedegen inzicht te krijgen in de mate van duurzaamheid van hun bedrijfsvoering. Daarnaast voorziet het in de behoefte om wereldwijd op een universele en consistente manier circulariteit te meten.

Bedrijven zullen steeds meer verplicht gaan worden om grondstoffen efficiënter en duurzamer te gaan gebruiken.

Zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen

“De vraag naar grondstoffen voor veel producten, zoals voedsel, elektrische apparaten en kleding, neemt wereldwijd sterk toe”, constateert Arnoud Walrecht, directeur Circular Economy Services van KPMG Sustainability. “Daarom werkt de Nederlandse overheid er samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, ngo’s, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties aan om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan.”

“Het doel van Nederland is om in 2050 volledig circulair te zijn, recentelijk nog eens ondersteund door de ambitieuze EU Green Deal. Dit betekent dat Nederlandse bedrijven er verstandig aan doen om een circulair business model te verkennen en invoeren, een model dat in lijn is met de ambities van overheden en hun klanten of consumenten.”

“Bedrijven zullen steeds meer verplicht gaan worden om grondstoffen efficiënter en duurzamer te gaan gebruiken. Ondernemingen kunnen deze verandering niet in hun eentje in gang zetten. De circulaire economie vraagt om een inspanning tussen bedrijven, in waardeketens en zelfs tussen sectoren. Een gemeenschappelijke aanpak om inspanningen te meten is cruciaal, omdat het zonder een gemeenschappelijke ‘taal’ en definities lastig samenwerken is.”

Bedrijven hebben sturing nodig

Volgens Walrecht hebben veel bedrijven veel sturing nodig op weg naar de circulaire economie. “Ondernemingen willen weten of zij op de goede weg zijn, hoe zij de transitie voor hun bedrijf kunnen definiëren, hoe zij de voortgang kunnen meten en hoe zij moeten omgaan met partners in de keten. Het CTI framework helpt bedrijven en investeerders niet alleen om inzicht te krijgen hoe circulair een onderneming is.”

Het beidt ook ondersteuning bij ‘het formuleren van doelstellingen die bijdragen aan een circulaire economie en het meten van de voortgang’. “Een dergelijk model bestaat al langer voor het meten van bijvoorbeeld de impact die de bedrijfsvoering heeft op het klimaat, maar nog niet voor de overgang naar een circulair bedrijfsmodel.”

