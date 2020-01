NBA wijzigt gedrags- en beroepsregels voor accountants

Per 1 januari zijn gewijzigde gedrags- en beroepsregels en gewijzigde regels voor de onafhankelijkheid van controlerend accountants in werking getreden.

Dan gaat het over de Gewijzigde Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en gewijzigde Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). De verordeningen tot wijziging van de VGBA en ViO zijn vastgesteld in de ledenvergadering van de Nederlandse Beroepsorganisatie op 16 december 2019. De wijzigingsverordeningen zijn gepubliceerd in de Staatscourant op 31 december 2019.

Waarover gaan de nieuwe artikelen?

De wijzigingsverordening VGBA 2019 betreft onder andere drie nieuwe artikelen. Deze gaan over de verplichting tot collegiaal overleg, over het aannemen of aanbieden van geschenken en over het aanzetten tot onethisch gedrag. De wijzigingsverordening ViO 2019 betreft onder andere drie wijzigingen die betrekking hebben op de langdurige betrokkenheid van teamleden bij een opdrachtgever, de beperking werkzaamheden van key assurance-partners tijdens de roulatietermijn en explicieter maken dat roulerende partners nog wel een rol in de chain of command mogen uitvoeren, mits ze niet inhoudelijk betrokken zijn bij opdracht.

Download hier de gewijzigde VGBA

En hier de gewijzigde ViO.