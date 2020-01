Nederland met 4 partnerlanden in actie tegen belastingontduiking

De fiscale opsporingsdiensten van Nederland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Canada en Australië hebben voor het eerst een internationaal gecoördineerde actie gehouden tegen belastingontduiking.

De operatie was gericht op een internationale financiële instelling die wordt verdacht van witwassen en belastingontduiking voor klanten in de hele wereld. Die zouden via de instelling gebruik kunnen maken van een geraffineerd systeem van rekeningen om vermogens te verbergen en te verplaatsen.

Aantal doorzoekingen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) kan door internationale afspraken en regelgeving geen mededelingen doen over het aantal doorzoekingen dat in Nederland in het kader van de actie is gedaan. De FIOD geeft evenmin informatie over mogelijke aanhoudingen en inbeslagnames.

