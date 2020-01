Peter Kruithof nieuwe CFO B&S Group

Peter Kruithof is de beoogde nieuwe financieel directeur van B&S Group. Kruithof moet de opvolger worden van de 65-jarige Gert van Laar, die vanaf 19 mei, na de de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, van plan is om met pensioen te gaan. Als de aandeelhouders akkoord gaan dan wordt Kruithof voor vier jaar aangesteld.

Ervaren kracht binnen B&S Group

De 38-jarige Kruithof is sinds 2008 werkzaam bij B&S Group. Hij ging destijds aan de slag als financieel directeur en was lid van de Raad van Bestuur. Kruithof is momenteel werkzaam als Group Corporate Treasurer. In die functie houdt hij zich bezig met fusies en overnames van de groothandelaar, evenals het beheer van de kapitaalstructuur. Kruithof kreeg in 2010 een masterdiploma voor de opleiding Accountancy & Controlling aan de Nyenrode Business University.

Een natuurlijk moment

“We zijn zeer verheugd met de nominatie van Kruithof als financieel directeur en geloven dat dit een natuurlijk moment is voor een overdracht van de verantwoordelijkheden”, reageert Jan Arie van Barneveld, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Kruithof beschikt over uitgebreide financiële expertise en werkt al jaren nauw samen met de Raad van Bestuur.”

