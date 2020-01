Professor Jaap Koelewijn: “Waarom komt die recessie er maar niet?”

Komt er een recessie aan of niet? Dat vraagt Jaap Koelewijn zich af in zijn blog voor cmweb.nl. De jaarwisseling is, volgens de Professor Corporate Finance aan de Nyenrode Business Universiteit, voor economen altijd een uitgelezen moment om te speculeren over deze vraag. “Dat is niet vreemd, want de economie ontwikkelt zich niet volgens een vast patroon. Cycli van overmatig optimisme en negativisme volgen elkaar op.”

Lange periode van stabiele groei

Nederland heeft een betrekkelijk lange periode van een gematigde, maar wel stabiele groei achter de rug, weet Koelewijn. “Dat geldt niet voor andere landen, met name de VS. Waar de economie al bijna tien jaar stevig groeit. Dit alles gebeurt tegen een achtergrond van aanzienlijke onrust. Handelsoorlogen, de Brexit, een mogelijke wapenwedloop en een dalende groei in de Chinese economie domineren het nieuws.”

Nog steeds sprake van overheidsstimulering

“Waarom komt die recessie er maar niet?”, vraagt Koelewijn zich af. “Want ook voor 2020 voorzien de meeste voorspellers – CPB, DNB en de grote banken – geen echte neergang. Ik denk dat er verschillende verklaringen zijn. In de eerste plaats is er nog steeds sprake van overheidsstimulering. Vooral in de VS zijn de uitgaven hoog en in een verkiezingsjaar zal Trump niet gaan bezuinigen. In Nederland slaagt de overheid er in 2020 in om het beschikbare geld eindelijk eens uit te geven. Dat is wel nodig ook, want er zijn wel degelijk delen van de economie waar het pruttelt. Denk daarbij aan de bouw en de toeleveranciers van de auto-industrie.”

Een tweede verklaring is dat de structuur van de economie aan het veranderen is. “Met name de industrie is van oudsher cyclisch. Het belang van de industrie in de totale koek neemt echter af. De dienstensector – die naar zijn aard minder volatiel is – krijgt steeds meer gewicht.”

De consument heeft er zin in

De consument heeft er zin in, is de derde verklaring en belangrijkste verklaring van Koelewijn voor het uitblijven van een recessie. “De consument profiteert – behalve als hij met pensioen is – van de lage rente. Hij ervaart in toenemende mate dat zijn baanzekerheid toeneemt en na jaren van afknijpen krijgt hij eindelijk meer te besteden. Dat alles legt een stevige basis onder de groei. Mensen laten kennelijk alle slechte berichten over handelsoorlogen en de Brexit van zich afglijden. Uiteraard zolang hun portemonnee goed gevuld is.”

Groei naar een lager niveau

De groei gaat desondanks de komende jaren naar een lager niveau. “De vergrijzing maakt dat er naar verhouding steeds minder mensen werken. Daarnaast staat de productiviteit onder druk. Dat is iets wat mij blijft verbazen. We hebben smartphones die meer capaciteit hebben dan de grootste computer uit de jaren zeventig en toch blijft de arbeidsproductiviteit stagneren.”

Koelewijn is van mening dat de arbeidsproductiviteit omhoog moet. “De komende decennia moeten we steeds meer uitgeven aan zorg en energie. Om dat te kunnen betalen, zal de toegevoegde waarde omhoog moeten. Dat is de grote uitdaging van de jaren twintig.”

