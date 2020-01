Raad voor de Jaarverslaggeving past Handreiking D3 aan

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft besloten om Handreiking D3 (Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door kleine- en microrechtspersonen) aan te passen. De RJ wil daarmee het uitgangspunt van deze Handreiking (aansluiting met de aangifte vennootschapsbelasting) explicieter maken en verduidelijken. Ook is er een bijlage toegevoegd om de relatie tussen de fiscale winstbegrippen weer te geven.

Verduidelijking uitgangspunt

De wijzigingen in de Handreiking D3 hebben met name betrekking op het hiervoor genoemde uitgangspunt (aansluiting met de aangifte vennootschapsbelasting) en het geven van ‘guidance’ aan de gebruiker van deze praktijkhandreiking. Daarnaast is er één verduidelijking welke betrekking heeft op de kostenegalisatiereserve (KER). In de Handreiking D3, in alinea D3.1.207 / D3.2.207, was opgenomen dat de opbouw van deze reserve geen invloed zou hebben op het resultaat, omdat deze post binnen het eigen vermogen zou worden gevormd.

Opbouw van de KER vindt echter plaats ten laste van het resultaat. Voorts was vermeld dat de uitgaven van groot onderhoud in het resultaat worden verantwoord, waarbij de KER voor dat deel wordt overgeboekt ten guste van de Overige reserves. Indien echter groot onderhoud plaatsvindt, worden de uitgaven hiervan direct ten laste van de KER gebracht. Deze onduidelijkheden zijn in deze herziene Handreikingen D3 gecorrigeerd.

Handreiking betreft geen richtlijn

De RJ heeft de Handreikingen D3 waar nodig, op basis van voorgaande, herzien, waarbij termen als ‘moeten’ en ‘dienen’ zijn voorkomen (voor zover wet- of regelgeving geen invulling geeft), omdat slechts sprake is van een praktijkhandreiking. Het is derhalve niet verplicht, tenzij voorgeschreven door wet- of regelgeving, de praktijkhandreiking te volgen.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.