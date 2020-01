Randstad, SBM Offshore en Boskalis winnaars van de Dutch IR Awards 2020

De Nederlandse Vereniging voor Investor Relations (NEVIR) heeft de winnaars van de Nederlandse IR Awards 2020 bekendgemaakt. Voor het dertiende opeenvolgende jaar zijn Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en Investor Relations-professionals erkend voor hun uitstekende werk in Investor Relations. Tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking werden prijzen uitgereikt in de categorieën: ‘Best Company in Investor Relations’ en ‘Best IR Professional’. Nieuw dit jaar waren prijzen voor ‘Most Improved IR’, ‘Best IR Website’ en ‘Best ESG report’.

Europees onderzoek door WeConvene Extel

De nominaties waren gebaseerd op Europees onderzoek door WeConvene Extel en aanvullend onderzoek onder investeerders en financiële analisten. Na nominatie werden de winnaars geselecteerd door een onafhankelijke deskundige jury. De jury van dit jaar bestond uit: Margriet Stavast (PGGM), Maarten Verbeek (het IDEA!), Michiel van Dijk (Kempen), Jan-Jaap Bongers (Teslin) en Willem Burgers (Add Value Fund).

De winnaars van dit jaar:

