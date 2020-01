Register Belastingadviseurs en Bureau Financieel Toezicht hernieuwen toetsingsarrangement

Het Register Belastingadviseurs (RB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben afgelopen maandag een nieuw toetsingsarrangement voor vijf jaar getekend. Op grond van deze afspraak draagt het RB als beroepsorganisatie zelf zorg voor de naleving van de verplichtingen van haar leden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

In het toetsingsarrangement is onder meer afgesproken dat het Wwft-toezicht in eerste instantie mag worden uitgevoerd door eigen auditoren. Door deze afspraak maakt de toetsing onderdeel uit van de algehele kwaliteitscontroles door de vereniging. Het RB voert jaarlijks enkele tientallen van dit soort onderzoeken uit.

Kwaliteit borgen

Willem Faassen, bestuurslid van het RB en nauw betrokken bij de totstandkoming van het arrangement, is blij met de gemaakte afspraken. “We zijn er trots op dat we dankzij dit hernieuwde arrangement het toezicht op onze leden in eigen hand houden. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van onze leden nog beter borgen en de waarde van de RB-titel vergroten.”

Handhaving

Uitgangspunt van het toetsingsarrangement is dat RB-leden bij overtredingen op dezelfde manier worden gesanctioneerd als niet-leden. In het contract zijn daarom afspraken geformuleerd rondom sancties en meldingsplicht richting het BFT.

RB-auditor

Het RB werkt met kwalitatief hoogstaande auditoren. Wie auditor wil worden, moet zijn ingeschreven in het RB-, RBc-, RA- of AA-register en beschikken over minimaal drie jaar praktijkervaring op het gebied van administratieve dienstverlening. De auditoren worden door het bestuur aangesteld en in samenwerking met het BFT opgeleid. In de opleiding is aandacht voor risicoanalyse (selecteren van cliënten en dossiers), praktijkcasussen van ongebruikelijke transacties, de wettelijke verplichtingen, de vastleggingen, rapportage, normering en sanctionering. Onderdeel van de opleiding is ook de uitvoering van een onderzoek Wwft samen met een toezichthouder van het BFT.