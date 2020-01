Hoogleraar Van der Sluis: “Er blijft veel menselijk kapitaal onbenut”

Leiderschap en talentmanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat stelt Lidewey van der Sluis. De hoogleraar strategisch talentmanagement aan Nyenrode Business Universiteit zegt: “Talentmanagement is een strategische mindset. Leidinggeven aan mensen doe je omdat je de continuïteit van de organisatie wilt waarborgen. Leiderschap is een belangrijk element van talentmanagement.”

Volgens Van der Sluis gaat het er als organisatie om dat je de beschikbare mensen zo doelmatig en efficiënt mogelijk benut. “Dat bestuurders de organisatievlam doorgeven aan medewerkers en vice versa. Hoe pak je dat aan? Hoe kan het beter? Daar kijk ik vanuit de praktijk én de wetenschap naar en dat is echt heel interessant.”

Betere communicatie, coördinatie en communicatie

In een interview met PW. geeft de hoogleraar aan dat ‘bij veel organisaties dat vuur maar mondjesmaat wordt doorgegeven’. “Er blijft veel menselijk kapitaal onbenut, zo constateer ik. Dat is onnodige en kostbare kapitaalverspilling. De oplossingen hiervoor liggen in de hoek van betere communicatie, coördinatie en communicatie. Leiderschap dus.”

“Vanuit de wetenschap weten we bijvoorbeeld dat zelfsturende teams niet goed werken. Er blijkt toch iemand nodig te zijn die zo’n team aanstuurt, de medewerkers betrokken houdt op het collectieve doel, enthousiast maakt, inspireert, noem maar op. Zelfsturende teams zijn dus niet de oplossing. Leiderschap wel.”

“Hij of zij moet talenten in vuur en vlam zetten”

Van der Sluis stelt dat goed leiderschap onder andere in voorbeeldgedrag zit. “Dat mensen zien hoe het hoort en horen waar het om draait. ‘The tone at the top’ moet inspireren en richting geven. Een CEO die zijn of haar functie ziet als loopbaanstap is met zijn eigen dingen bezig. Een goede CEO beseft zijn of haar verantwoordelijkheid en neemt deze ook. In het betrekken van mensen bij het willen bereiken van de organisatiedoelen, het ‘engagen’. Hij of zij moet talenten in vuur en vlam zetten. In dat opzicht is goed leiderschap een afgeleide van goed talentmanagement.”

Er bestaat geen tool of systeem waarmee talentmanagement is in te richten. “Talentmanagement is een strategische manier van kijken naar mensen. Het is een mindset.” Een organisatie moet volgens Van der Sluis de vraag stellen wat het wil en waar ze waarde aan hecht. “Zonder deze inzichten kun je niet werken aan talentmanagement.”

Als organisatie zul je de kwaliteiten van mensen moeten voeden om deze tot wasdom te laten komen

Kwaliteiten van mensen voeden

“Je kunt als organisatie heel goede mensen binnenhalen, met zogenaamde droomkandidaten, maar als je wilt benutten en behouden, moet je als organisatie iets doen. Productiviteit en creativiteit komen niet met mensen mee. Als organisatie zul je de kwaliteiten van mensen moeten voeden om deze tot wasdom te laten komen. En de mensen moeten elke dag vol energie samen relevante dingen willen doen.”

“Je hoort wel eens verhalen over fulltime medewerkers die in hun vrije tijd ook nog van alles en nog wat doen. Als dat zo is, is er blijkbaar in de tijd dat zij beschikbaar waren voor een organisatie, niet uitgekomen of -gehaald wat er in zat. Dat is een gemiste kans voor de organisatie”, besluit Van der Sluis.

