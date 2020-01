‘Vertrouwen in banken lijdt onder negatieve publiciteit’

Het vertrouwen in de bankensector is afgelopen jaar niet verder verbeterd. Bij onder meer grootbanken ING en ABN AMRO was zelfs sprake van een lichte daling van het vertrouwen van klanten. Telkens wanneer banken negatief in het nieuws komen krijgt het vertrouwen weer een knauw, zo komt naar voren uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Banken liggen de laatste tijd onder een vergrootglas wegens tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Op een schaal van 1 tot 5 scoort de sector wat betreft vertrouwen nu een 3. Dat is net zo hoog als een jaar terug. Sinds 2015 is het vertrouwen slechts met 0,2 punten gestegen. De invloed van negatieve publiciteit over de sector, lijkt volgens de onderzoekers zeer groot.

Recordschikking met Openbaar Ministerie

ING trof in 2018 al een recordschikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro omdat maatregelen tegen witwassen via de bank jarenlang ondermaats waren. ING ziet de eigen vertrouwensscore nu met 0,1 punt dalen tot een 3,1. ABN AMRO gaat van een 3,3 naar een 3,2. De bank liep vorig jaar tegen de lamp en moet op last van De Nederlandsche Bank (DNB) miljoenen klanten in Nederland gaan doorlichten.

Vorig jaar op de vingers getikt

Ook Rabobank werd vorig jaar op de vingers getikt. Het vertrouwen van klanten in Rabobank is niettemin gestegen van een 3,3 naar een 3,4. Maar de vertrouwensmeting liep tot eind september, terwijl pas in november aan het licht kwam dat Rabobank tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten is op mogelijke witwasrisico’s.

Eerste stappen zijn al gezet

Banken willen het checken van geldstromen graag gezamenlijk oppakken. De eerste stappen voor zo’n gezamenlijk transactiemonitoringsysteem zijn al gezet. “Witwassen is bij banken top of mind en dat zal zo blijven”, benadrukt NVB-voorzitter Chris Buijink in een toelichting. De sector probeert daarnaast vertrouwen te kweken door in te zetten op het verbeteren van de dienstverlening en inspanningen op het vlak van klimaat.

