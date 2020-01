Collegereeksen voor de ambitieuze financial

Executive Finance organiseert in samenwerking met cm: speciaal voor ambitieuze financials diverse collegereeksen en masterclasses aan de Nyenrode Business Universiteit.

Afhankelijk van de richting waarin u zich wilt specialiseren bieden wij op de praktijk afgestemde programma’s:

In dit korte introductiefilmpje maakt u alvast kennis met een aantal docenten en vertellen zij over de essentie van hun college en de take aways voor de praktijk. Zo kunt u zelf beoordelen welke reeks voor u het meest geschikt is.

Lees ook

Risk & compliance: meer dan alleen het voldoen aan wetten en regels (voorkom bedrijfsschandalen)

Markt fusies en overnames marcheert door, maar is wel voorzichtiger