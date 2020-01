Waar gaat de markt voor M&A heen?

De fusie- en overnamemarkt blijft levendig. Mike Nawas, associate professor Financial Markets bij Nyenrode Business Unversiteit: “Het is lastig te zeggen waar dit heen gaat.”

De schroom om over te nemen, die ontstond door de financiële crisis van 2009 tot 2015, is in veel Nederlandse bestuurskamers afgeworpen. En ook private equity jaagt vol op targets. Oorzaak: een meer dan lage rente die door de Europese Centrale Bank nog wel even wordt doorgezet. Daardoor is het makkelijker om te lenen en een leverage in de financieringsstrucuur van de overname aan te brengen. Waarbij eigen vermogen in combinatie met vreemd vermogen de hefboom moet worden.

Het nieuwe normaal, zo tien jaar na de crisis

Corporates en private equity bevinden zich tezamen op de markt en creëren zo gezamenlijk een grote vraag naar renderende overnamekandidaten. Aanpalend roept de hausse aan hefboomleningen herinneringen op aan recordjaar 2007. In dat jaar draaide de overnamemarkt eveneens op volle toeren. Toen daarop de financiële crisis uitbrak kwam een aantal private equity-fondsen en bedrijven door de hoge schuldenlast in de problemen. Moeten we ons nu weer zorgen maken? Nawas: “Of je je zorgen maakt, hangt af van hoe je tegen de huidige situatie aankijkt. Is het glas half vol of half leeg? Maar de waarderingen van ondernemingen liggen weer op het niveau van voor de crisis. En ook de omvang van de leningen die voor bedrijfsovernames worden aangegaan. De lening-multiples, de financiële ratio’s die relevant zijn voor het bepalen van wat kan worden geleend, zijn alweer vier, vijf a zes keer het brutobedrijfsresultaat. Het is het nieuwe normaal, zo tien jaar na de crisis.”

Scherp aan de wind varen

Overname-experts waaronder Nawas zien een enthousiaste markt. Maar ze zien ook dat geldverstrekkers in de due diligence beter onderzoek doen naar de bedrijven waar ze geld aan lenen. Volgens Nawas, mede-oprichter van het Londense financieringshuis Bishopsfield Capital Partners en docent van de masterclass Fusies en Overnames, is het lastig te zeggen welke kant de M&A-markt opgaat. “Er zitten allerlei prikkels in de overnamemarkt, die het mogelijk maken dat de markt op hol kan slaan of plots ineen klapt. Maar of dat gebeurt en wanneer, is moeilijk te zeggen. Bedrijven maken gezonde winsten en zouden dus beter in staat moeten zijn rente te betalen en af te lossen. Aan de andere kant, kan het feest zomaar afgelopen zijn.”

Voorspellen blijft lastig

Een correctie op de aandelenbeurzen, geopolitieke onrust of centrale bankiers die de geldkraan te snel dichtdraaien, kan ertoe leiden dat de prijzen voor bedrijven snel dalen. De huidige, duurbetaalde investeringen leveren dan minder op. “Kortom, voorspellen blijft lastig in de huidige marktomstandigheden.” De multiples die voor bedrijven worden betaald, moet de overnemer ook weer terugverdienen. Hoe meer ze ervoor betalen en hoe meer ze zich daarvoor in de schulden steken, des te scherper aan de wind ze bij zo’n overname varen.“ Bij gelijkblijvende omstandigheden betekent een lening van vijfmaal het brutobedrijfsresultaat dat de koper meer dan vijf jaar moet werken om de lening terug te betalen. Daar bovenop moet nog meer worden verdiend om de aandeelhouders een rendement te geven. En dan houden we er nog geen rekening mee dat de betaling ‘vandaag’ plaatsvindt en dat de winsten pas de komende jaren worden ontvangen. Wil de koper de terugverdientijd bekorten, dan moet hij het bedrijf dus sterk laten groeien.”

Aandacht voor mogelijkheden en risico’s acquisitiefinanciering

Tijdens de masterclass gaat Nawas in op traditionele en meer gestructureerde vormen van acquisitiefinanciering. Daarnaast is er aandacht voor het benaderen van de kapitaalmarkt voor de financiering van acquisities, actuele trends, de mogelijkheden en de risico’s. “Ik wil bij de masterclass boven de theorie uitstijgen om de actuele marktomstandigheden over te brengen. Hoe ver wil de bank gaan in acquisitiefinancieringen? Kun je op de alternatieve financieringsmarkt als direct lender met een private placement terecht? Denk aan een kleiner pensioenfonds dat bilateraal best een deal bij een overname wil sluiten en zeven jaar betrokken blijft bij de onderneming. Die alternatieve financieringsmarkt is breed en diep, met verschillende aanbieders. Mocht je met een acquisitiefinanciering te maken krijgen, dan is het goed om naast de mogelijkheden bij je bank het speelveld van alternatieve financieringen te overzien. Ook daar besteden we tijdens de masterclass aandacht aan.”

Buiten de geijkte paden denken

Nawas wil deelnemers buiten de geijkte paden laten denken. Hij doet dit aan de hand van een business case. “Is het bijvoorbeeld mogelijk het bedrijf op te splitsen in een operationeel deel en een vastgoeddeel. Het vastgoeddeel kan dan een financiering aangaan op basis van het onderpand, de gebouwen. Voor het operationele deel vorm je dan een operational company, in jargon een opco. Al met al heet dit een sale and lease back-constructie, die ook vaak bij acquisities wordt ingezet.”

