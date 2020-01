Wet- en regelgeving: Wat is er veranderd sinds 1 januari?

Een nieuw jaar brengt ook nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving met zich mee. Van de WAB tot aan de LIV en van het Klimaatakkoord tot aan een nieuw btw-nummer: in 2020 gaat er een hoop veranderen. We zetten al deze veranderingen voor u op een rij zodat ook u door de bomen het bos weer kan zien.

WAB

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de WAB, waaronder premiedifferentiatie WW, treden per 1 januari 2020 in werking:

een hoge en een lage WW-premie;

betere arbeidsvoorwaarden voor flexwerkers;

verschillen tussen loondienst en payrolling vervallen grotendeels;

nieuwe rekenmethode voor de transitievergoeding;

wijzigingen bij de premieberekeningen WGA en ZW;

een extra ontslaggrond.

Btw-identificatienummer zonder BSN

De Belastingdienst geeft ondernemers met een eenmanszaak een nieuw btw-identificatienummer: het btw-id. In het nieuwe btw-id is het BSN van de ondernemer niet langer verwerkt. Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer dat bestaat uit een reeks van 14 tekens. Vanaf 1 januari 2020 moeten ondernemers het btw-id op facturen en hun website vermelden om zich te identificeren als btw-plichtig ondernemer.

(Jeugd) lage-inkomensvoordeel

Omdat werknemers van 21 jaar sinds 1 juli 2019 recht hebben op het volledige minimumloon, komen ze in 2020 niet meer in aanmerking voor jeugd-LIV. De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) wordt daarop aangepast. Per 1 januari 2020 wijzigen ook het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Minder snelle stijging AOW-leeftijd

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar twee jaar wordt bevroren. Hierdoor blijft de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 66 en 4 maanden, in plaats van de eerder afgesproken leeftijd van 66 en 8 maanden. Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd weer en deze zal in 2024 67 jaar zijn.

Een fiets van de zaak kost vanaf 2020 een vast bedrag van een paar euro per maand

Fiets van de zaak

Een fiets van de zaak kost vanaf 2020 een vast bedrag van een paar euro per maand. De forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke fiets is vastgesteld op 7 procent. Vanaf 1 januari 2020 moeten mensen dus voor een leasefiets een bedrag optellen bij hun inkomen, waarover ze belasting betalen. Voor een fiets van de zaak is dat 7 procent van de consumentenadviesprijs. Een doorsnee leasefiets kost daardoor een paar euro per maand.

Loonaangifte alleen nog via eHerkenning of DigiD

Werkgevers die zelf hun loonaangifte over 2020 doen via de website van de Belastingdienst, kunnen dit vanaf 1 februari 2020 uitsluitend doen via het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z). De Belastingdienst adviseert werkgevers die zelf hun loonaangifte doen en nog geen toegang hebben tot MDB-Z om zo snel mogelijk eHerkenning aan te schaffen bij één van de door de overheid erkende leveranciers.

Belastingplan 2020

Op 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2020. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet geeft het Ministerie van Financiën in het eindejaarsbericht 2020 een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen in 2020:

het lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat omlaag;

aanpassing in de belastingrente;

de ATAD2 treedt in werking;

wijzigingen in de autobelastingen;

een renteaftrekbeperking ingevoerd voor banken en verzekeraars;

concretisering van het Klimaatakkoord;

wijzigingen in de inkomsten- en loonbelasting;

ook de btw-regeling is aangepast.

SLIM en STAP-regeling

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Dit door middel van de SLIM-regeling. Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren.

Minimumloon en minimumjeugdloon gaan omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon gaan omhoog. Het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 bedraagt 1.653,60 euro per maand. Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden.

De minimumloonbedragen zijn als volgt vastgesteld:

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag 21 jaar en ouder 100% 1653,60 381,60 76,32 20 jaar 80% 1322,90 305,30 61,06 19 jaar 60% 992,15 228,95 45,79 18 jaar 50% 826,80 190,80 38,16

Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker

De verplichting om het loon door te betalen van een zieke werknemer is een groot struikelblok voor veel werkgevers. Ook is een groot deel van de werkgevers zich er niet (voldoende) van bewust dat zij verantwoordelijkheid moeten dragen voor de re-integratie van de werknemer. Daarom komt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 1 januari 2020 met een nieuw pakket aan maatregelen dat deze pijnpunten makkelijker, maar vooral ook duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe mkb-verzuim-ontzorgverzekering.

Aanpassing leaseregeling per 1 januari 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd over de leaseregeling dat betrekking heeft op de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en invordering. Nieuw opgenomen in het besluit zijn een verduidelijking van de begrippen leaseregeling en passages over IFRS 16, operationele lease en jaarwinstbepaling lessee. In het besluit is de leaseregeling uit het Besluit van 15 november 1999, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 27 juni 2001, opgenomen. Daarbij zijn de vragen en antwoorden uit het Besluit van 20 juli 2001 ingevoegd en is een beleidsstandpunt opgenomen over IFRS 16 en goed koopmansgebruik.

