4 tips voor een effectieve overnamestrategie

Opportunisme en marktsentiment zijn verraderlijke valkuilen in het plannen en uitvoeren van overnames. Een succesvolle overnamestrategie vereist focus en discipline.

Als overnames onderdeel worden van de bedrijfsstrategie dan wordt het overnameproces een bedrijfsproces. Uitgebreide aandacht aan de voorbereiding en uitvoering van de overnamestrategie zijn zodoende geen overbodige luxe.

1. Zorg voor een pijplijn aan potentiële overnamedoelwitten

Maak de overnamestrategie onderdeel van uw bedrijfsstrategie en zorg voor een pijplijn aan potentiële overnamedoelwitten die voldoen aan het gewenste profiel. Iedere onderneming maakt deel uit van een ecosysteem bestaande uit onder andere leveranciers, klanten en (toekomstige) concurrenten. Door goed in beeld te hebben welke van deze bedrijven nu of in de toekomst iets toevoegen aan het eigen bedrijf ontstaat een zogenaamde “long list” aan overnamedoelwitten. Blijf deze bedrijven consequent volgen en maak contact. Het gespreksonderwerp hoeft niet altijd meteen fusies & overnames te zijn. Een kop koffie drinken over marktontwikkelingen of gemeenschappelijke belangen kan al heel waardevolle informatie opleveren.

2. Breng focus aan

Veel tijd gaat verloren aan het onderzoeken van overnamedoelwitten die eigenlijk niet binnen de strategie passen. Door angst voor het missen van zaken worden informatiememoranda bestudeerd, biedingen gedaan en soms zelfs due diligence onderzoeken uitgevoerd. Door te focussen op bedrijven die op de long list staan wordt tijd bespaard die besteed kan worden aan die bedrijven die daadwerkelijk iets toevoegen.

3: Laat u niet teveel leiden door de timing en haast van anderen

Veilingen zijn vooral in het voordeel van verkopers en hebben vaak een prijsopdrijvend effect. Door zelf in een vroegtijdig stadium relaties op te bouwen met overnamedoelwitten kan soms deelname aan een veiling worden voorkomen. Niet alle verkopers is het uitsluitend te doen om de hoogste prijs. Overnamedoelwitten worden graag overgenomen door partijen waarmee ze reeds bekend zijn en die een duidelijk beeld hebben van hoe er door middel van de overname waarde gecreëerd wordt. Soms zijn transactiestructuren mogelijk waarin de verkoper nog een tijdje aandeelhouder blijft en meedeelt in toekomstige synergieën. Bepaal op voorhand welke overnamedoelwitten zodanig aantrekkelijk zijn dat ze deelname aan een verkoopveiling rechtvaardigen.

4: Zorg voor discipline

Houd u aan de long list, besteed op tijd aandacht aan mogelijke integratierisico’s en wees realistisch over te behalen synergieën. Bepaal op voorhand hoeveel u bereid bent maximaal te bieden en wijk hier niet van af. Een te duur betaalde overname doet voor langere tijd pijn. Vaak is het beter om een concurrent teveel te laten betalen ook al lijkt dit op het moment suprême moeilijk voor te stellen.

