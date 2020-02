AFM legt Esperite boete van ruim drie ton op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Esperite N.V. een bestuurlijke boete van 312.500 euro opgelegd. Het biotechbedrijf, genoteerd aan Euronext Amsterdam, heeft de boete gekregen omdat haar financiële verslaggeving op 2017 en 2018 niet tijdig algemeen verkrijgbaar is gesteld.

Jaarcijfers kwamen te laat

Esperite heeft haar jaarcijfers de laatste jaren te laat gepubliceerd. De cijfers over 2017 hadden uiterlijk op 30 april 2018 gepubliceerd moeten worden, maar bijna zeven maanden later heeft zij dit pas gedaan. Haar cijfers over de eerste helft van 2018 had het bedrijf uiterlijk 30 september 2018 moeten publiceren, maar bijna negen maanden later heeft zij dit pas gedaan. De jaarcijfers over 2018 had Esperite uiterlijk 30 april 2019 moeten publiceren, maar dat heeft zij tot op heden niet gedaan.

Beleggers kunnen zich hierdoor geen oordeel vormen over de financiële positie en prestaties van het biotechbedrijf. De boete wordt opgelegd voor de periode tot 16 september 2019 (datum onderzoeksrapport AFM).

Boete is passend

De AFM vindt een boete van 312.500 euro in dit geval passend. Voor de overtredingen geldt een basisbedrag van vijf miljoen euro. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de ernst van de overtredingen en de mate van verwijtbaarheid, waardoor het basisbedrag is verhoogd met 25 procent. Op basis van een zeer beperkte draagkracht is – conform beleid van de AFM – de boete vervolgens verlaagd tot 312.500 euro.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.