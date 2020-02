AFM: Samenwerken aan duurzaam financieel welzijn in 2020

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Agenda 2020 gepubliceerd. Daarin worden de belangrijkste trends in de financiële sector besproken en het laat zien op welke belangrijke risico’s we ons komend jaar richten. Het toezicht van de AFM draait om het tijdig zien, begrijpen en aanpakken van belangrijke toezichtproblemen.

Waarnemend bestuursvoorzitter Hanzo van Beusekom beschrijft de vijf belangrijkste trends van dit jaar: digitalisering, macro-economische ontwikkelingen, veranderingen in (Europese) regelgeving, geopolitieke ontwikkelingen en de overgang naar een duurzame economie.

Digitalisering

“Digitalisering van financiële diensten zorgt voor veel gemak. Consumenten beschikken over een complete bank op hun telefoon. Tegelijkertijd zorgt digitalisering voor nieuwe risico’s. Er kan sprake zijn van oneigenlijke digitale beïnvloeding door een aanbieder van financiële producten of diensten. Digitalisering maakt ook verschillende vormen van financiële criminaliteit makkelijker, zoals phishing, beleggingsfraude en witwassen. Ons toezichtdoel is helder: we werken aan het beschermen van consumenten, vooral in die situaties waar zij kwetsbaar zijn.”

Macro-economische ontwikkeling

“Een belangrijke macro-economische ontwikkeling is de lage rente. Consumenten en professionals gaan op zoek naar hogere rendementen. Hierbij bestaat de kans dat onverantwoorde financiële risico’s worden genomen. De lage rente maakt het ook aantrekkelijk om te lenen. Hierdoor ligt het gevaar voor overkreditering op de loer.”

Verandering in regelgeving

“Brexit zet de verhoudingen op de Europese kapitaalmarkten op scherp. Verschillende marktpartijen, waaronder handelsplatformen, bereiden zich voor op een harde brexit. Amsterdam wordt vaak gekozen als nieuwe vestigingsplaats. De financiële sector zal zich in het post-brexit tijdperk opnieuw moeten zetten.”

Geopolitieke ontwikkelingen

“De AFM maakt zich in deze volatiele omgeving hard voor een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag. Het is noodzakelijk om intensief met andere nationale en internationale toezichthouders samen te werken om dit doel te bereiken.”

Duurzame economie

“De financiële sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame economie. Steeds meer beleggers kijken verder dan de ‘harde’ financiële cijfers en hebben behoefte aan informatie over bijvoorbeeld de toekomstbestendigheid van de strategie, het verdienmodel en de (milieu)prestaties van ondernemingen. Het is aan de ondernemingen om in jaarverslagen duidelijk aan te geven hoe duurzaamheid geïmplementeerd is in de besluitvormingsprocessen, het beleid en de investeringen. De AFM kan sturen op transparantie en vergelijkbaarheid.”

Het toezicht van de AFM levert een belangrijke bijdrage aan duurzaam financieel welzijn. Maar ook als er goed toezicht is, gaan er soms zaken mis op financiële markten. Marktpartijen en consumenten hebben een belangrijke eigen verantwoordelijkheid bij het voorkomen van problemen. De AFM laat weten in 2020 graag samen te werken met belanghebbenden aan duurzaam financieel welzijn.

