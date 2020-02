Annemiek van Melick nieuwe CFO a.s.r.

Annemiek van Melick is op 12 februari door de Raad van Commissarissen (RvC) benoemd als lid van Raad van Bestuurd (RvB) en Chief Financial Officer (CFO) van a.s.r. Van Melick is de opvolger van Chris Figee, die per 1 februari aan de slag is gegaan bij KPN.

Van Melick (1976) was van 2014 tot september 2019 lid van de Raad van Bestuur en CFO van de Volksbank. Van 2012 tot 2014 was zij Chief Financial & Risk Officer van SNS Retail Bank en van 2008 tot 2012 Director Corporate Strategy en M&A bij SNS REAAL. Annemiek van Melick begon haar loopbaan in 2001 in Londen bij Goldman Sachs als adviseur kapitaalmarkttransacties. Later werd zij adviseur fusies en overnames bij Lehman Brothers.

Benoeming voor twee jaar

Van Melick werd benoemd nadat zij zichzelf had voorgesteld tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). De vertegenwoordigde aandeelhouders kregen tijdens de BAVA de mogelijkheid om kennis te maken met Annemiek van Melick en vragen te stellen, waarna de RvC haar heeft benoemd voor een termijn die eindigt bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023.

De Raad van Bestuur bestaat na de BAVA uit Jos Baeten (CEO), Annemiek van Melick (CFO) en Ingrid de Swart.

